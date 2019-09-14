طائرات تقصف شركة أرامكو بالمملكة.. وبيان عاجل من الداخلية السعودية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا توضح فيه تفاصيل الحريق الذي اندلع بشركة أرامكو بالمملكة.





وقال المتحدث الأمني بالوزارة، إ نه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".





وأضاف: أنه تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، قد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".



