عاجل.. أمطار غزيرة في الإسكندرية

شهدت بعض المناطق في محافظ الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من أحياء المدينة الساحلية.





وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وأخبار عن تساقط أمطار في رشيد وسيدي بشر وأبو قير، ومناقط أخرى.





وقالت صفحة تدعى الأرصاد الجوية المصرية على فيس بوك: " أمطار شديدة الغزارة تغرق شرق إسكندرية الآن ابو قير"، وأضافت :"قد تستقبل الاسكندرية دفعة جديدة من الأمطار خلال أوقات قليلة".



