نتائج اجتماع ممثلين مبادرة "1000 كاتب" مع عميد إعلام القاهرة والأهرام جروب

أصدرت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب بيانا اليوم السبت، عن نتائج اجتماع ممثلين المبادرة مع الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة والمهندس احمد حسين رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الاهرام جروب الدولية.





كما اجتمعت المبادرة خلال الفترة السابقة مع السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النوابواصدرت بيانا بذلك، وناقشت اللجنة اجندة المبادرة خلال المرحلة القادمة.





وأشادت الدكتورة هويدا ورجل الاعمال م.احمد حسين ، بالأفكار المطروحة والفعاليات والانشطة خاصة انها تدعم شباب الكتاب والقوة الناعمة والفنون سواء الدرامية او السينمائية و المسرحية وثقافة السلام العالمي، وأكدوا انها داعمهم للمبادرة وللشباب، وناقشوا معا ملفات وانشطة الاجندة واضافوا كثير من الملاحظات والمقترحات ، وتم الاتفاق على الشكل النهائي لخطة المرحلة القادمة وفقا للأجندة المطروحة واهمها عقد الاجتماع الاول للجنة الاستشارية بكلية الاعلام جامعة القاهرة المكونة من 15 شخصة مؤثرة بالمجتمع فى اختلاف المجالات وسوف تعلن اللجنة الاعلامية للمبادرة عن اعضاء اللجنة الاستشارية من الشخصيات العامة سواء اعلامية اوفنية او سياسية اودبلوماسية خلال المرحلة القادمة.





وأضاف محمود حجاج مؤسس المبادرة، أن وجود الدكتورة هويدا عميد كلية الاعلام ورجل الاعمال المهندس هيثم حسين معنا اضافة كبيرة للشباب ونجاح تشهده المبادرة بدعمهم للمبادرة.





واشارت عضو اللجنة الاعلامية بالمبادرة نهال علام، إلى أن الشباب يحتاج الى هذه النماذج الوطنية المؤثرة لدعم الافكار الشبابية بكافة اشكالها.





وأوضحت هدير مجدى عضو اللجنة الاعلامية، أهمية المشاركة المجتمعة وتواصل الشباب مع الاجيال السابقة المؤثرة اصحاب الخبرات ونحن نسعى دائما الى ذلك.





وأضافت اللجنة الاعلامية اهم ما تم مناقشتة والاتفاق عليه لأجندة المرحلة القادمة التعاون مع كلية الاعلام جامعة القاهرة فى مختلفة الانشطة والفعاليات.





أوضحت اللجنة بعض الملفات الهامة ملف القوة الناعمة والسلام العالمي نفذت المبادرة ونعد الان لتنفيذ الدورة الثانية من الملتقي فى يناير 2020.





وجدير بالذكر أن المبادرة نفذة الدورة الاولى للملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية 12 يناير 2019 بسفارة اليمن برعاية سفير جمهورية اليمن مصر ووزير حقوق الانسان اليمنى وبمشاركة مشاهير الفن والسياسة.





تنفيذ نموذج مصغر لمعرض الكتاب الدولي نفيذ نموذج من معرض الكتاب مصغر كل ثلاثة اشهر او 6 اشهر بوجود عدد 30 كاتب او 15 كاتب وعدد 5 دور نشر وعقد حفل توقيع جماعي للكتاب وعدد 5 فنان تشكيلى ، وعدد 5 رسام كاركتير، وعدد 5 مصورين فوتغرافي، وعدد 5 افلام تسجيلي ،ويكون فترة المعرض من يومان الى ثلاثة ايام حد اقصى ويتم افتتاح المعرض بمؤتمر صحفي بحضور شخصيات اعلامية وسياسية وفنية وعامه لدعم المبدعين المشاركين.





ضمانات حقوق الكاتب صياغة عقد باسم المبادرة للمشاركين بشكل عام وذلك لأستخدامه عند التعاقد مع اى دار نشر للحفاظ على حق الكاتب وكذلك الناشر ووجود كافة الضمانات القانونية للطرفين.



