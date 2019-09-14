ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليق غير متوقع من تركي آل الشيخ على حريق أرامكو بالسعودية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:53 ص
Advertisements
تعليق غير متوقع من تركي آل الشيخ على حريق أرامكو بالسعودية
تركي آل الشيخ
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
آثارت تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، دهشة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار اخبار على مواقع وقنوات رسمية سعودية تفيد باندلاع حريق في معامل أرامكو للنفط بمدينة بقيق بالمملكة.

وكتب "آل الشيخ"، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم السبت: "حسابات مغرضة وكذب وإشاعات... الحمد الله أمن وأمان... البقيق بخير!".

كانت أعلنت وسائل الإعلام السعودية، عن السيطرة على حريق بمعمل أرامكو للنفط في بقيق.

وقالت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مراسلها: إنه تم السيطرة على حريق بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سبب اندلاعه.

وأضاف مراسل قناة "العربية": الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.

وأرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق وصفوها بالانفجارات.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حرائق تركي آل الشيخ بقيق ارامكو أخبار السعودية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
-
x
14:15
-
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
13:30
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
-
x
13:00
-
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر