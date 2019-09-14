تعليق غير متوقع من تركي آل الشيخ على حريق أرامكو بالسعودية

آثارت تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، دهشة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار اخبار على مواقع وقنوات رسمية سعودية تفيد باندلاع حريق في معامل أرامكو للنفط بمدينة بقيق بالمملكة.

وكتب "آل الشيخ"، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم السبت: "حسابات مغرضة وكذب وإشاعات... الحمد الله أمن وأمان... البقيق بخير!".





كانت أعلنت وسائل الإعلام السعودية، عن السيطرة على حريق بمعمل أرامكو للنفط في بقيق.





وقالت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مراسلها: إنه تم السيطرة على حريق بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سبب اندلاعه.





وأضاف مراسل قناة "العربية": الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.





وأرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.



