قبل ساعات من مؤتمر الشباب.. أديب لـ السيسي: "عايزك تطمن الناس" (فيديو)
السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
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ناشد الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يطمئن الشعب المصري ويقولهم الوضع كذا.
وأشار "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أمس الجمعة، إلى أن المقاول محمد علي مادة وأصبحت مملة، وأسبوعين وسينتهي لأنه ليس لديه جديد، وليس مضحكًا، ولكن هناك من يستغلون مثل تلك الأحداث مثل الجزيرة، والشرق، ومكملين.
وأضاف: "دا طلب، إن الرئيس بكرة يتكلم مع الناس، ويقولهم الوضع كذا، الشعب من حقه يطمن، لأنه بكرة فيه جلسة عن الشائعات فى السوشيال ميديا، والشائعات الناس بتحاربها بالمعلومات".
ووجه الإعلامي عمرو أديب حديثه إلى قناة الجزيرة القطرية: "مش عيب تنجّموا واح دحرامى، هل قطر بتحب الشعب المصرى؟، مش دى قطر اللى أول ما قامت الثورة طلبت الوديعة.. ومصر دفعتها على الجزمة".
وتابع:"أنا لا يهمنى محمد على ولا وائل غنيم، عاوز أعرف البلد دى ماشية ازاى، أرقام التضخم أقل الشهر ده، وأعلى معدل نمو، وأعلى عدد سياح من 2011، وعاوز تقولى وسط دا كله الفلوس بتطلع، البلاد اللى بتبقى فاسدة الفساد اللى بتقولوا عليه ما بيلاقوش ياكلوا".
وأضاف أن التايمز الإنجليزية تركت كل أحداث بريطانيا مثل البريكست وركزت مع ما يقوله محمد علي، مؤكدا أنه لا توجد أي جهة من تلك الجهات تناولت الأمر صحفيًا، ولكنها تستهدف فقط الرئيس والقوات المسلحة.
وتابع: "أعدائنا هيستغلوا محمد علي وهيبدأوا يقولوله خد قول الحتة دي... لأن قصته بدأت تخلص، وطبعا محمد علي هيطلع فاتح القميص لحد سرته ويرد علينا"، منوها بأن الأسبوع الماضي ظهر وجهين جديدين يمكن لأعدائنا الاستفادة منهما وهما محمد علي ووائل غنيم.
واستطرد منفعلا: "يولع محمد علي على وائل غنيم.. محمد علي قاعد في برشلونة، ووائل غنيم في أمريكا، إحنا لازم نركز في اللي بيحصل في بلدنا عندنا 16 مليون طالب داخلين المدرسة"، كاشفًا أن الرئيس السيسي كان مستشعرًا ماذا سيحدث حيث سأل أحد قيادات القوات المسلحة أمام الجميع "بتقبض كام".
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