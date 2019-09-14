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شاهد.. كيف كانت كيم كارداشيان في عمر الـ 16؟

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:14 ص
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شاهد.. كيف كانت كيم كارداشيان في عمر الـ 16؟
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعمر السادسة عشر,

وظهرت في الصور بإطلالة طبيعية وعفوية مرتدية ملابس محتشمة واسعة، حيث اختارت كنزة بيضاء عملية وسروال جينز واسعاً.

وانطلق على إثر هذا جدل كبير في أوساط المتابعين ورأى بعضهم أنها كانت أكثر جمالاً قبل التجميل فيما أشار آخرون إلى أنها لم تتغير كثيراً كما ركز الكثيرون على ملابسها مشيرين إلى أنها كانت أكثر احتشاماً مما هي عليه حالياً.

ومؤخرًا خضعت نجمة تلفزيون الواقع كارداشيان لطلب في فقرة تحمل اسم "أريني هاتفك"، في برنامج المقدم الأمريكي الشهير، جيمي فالون، وقامت بتسليمه هاتفها الذكي، من أجل الاطلاع عليه، وعلى آخر عملية بحث قامت بها في "غوغل"، بحسب موقع فضائية "إي" الترفيهية الأمريكية.

أمر محرج
اضطرت  عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، للكشف عن أمر مخجل بحثت عنه عبر محرك البحث "جوجل".

واكتشف مقدم البرامج، أن كيم كارداشيان بحثت عبر "جوجل"، إن كانت الملابس الداخلية الضيقة، تحتوي على فتحة للتبول، وذلك بعد يوم فقط من إطلاق النجمة الشهيرة لخط إنتاج للملابس الداخلية يحمل اسم "سكيمس".

ملابس ضيقة

وأوضحت كيم كارداشيان أنها بحثت عبر "جوجل" عما إذا كانت هناك ملابس داخلية نسائية ضيقة تحتوي على فتحة للتبول، مضيفة "أرغب شخصيا في تجربة فتحة التبول في ملابسي الداخلية التي أرتديها تحت الفستان، خاصة في حفلات مثل "حفل جوائز إيمي التلفزيونية"، ولكنها غير مجدية في جميع الأحوال، وينتهي بك الأمر بالتبول على نفسك".

جيمي فالون يمازح كارداشيان 

ورد جيمي فالون على كيم كارداشيان "أعتقد أنك الشخص الوحيد الذي بحث عن ذلك الأمر على "غوغل".

وأطلقت العلامة التجارية "سكيمس" منتجها الخاص من الملابس الداخلية الخاصة بالتنحيف، يوم 10 سبتمبر/ أيلول، ليتم بيع جميع القطع الموجودة.

وبحسب مانشر فقد سجلت المبيعات رقما قياسيا حيث وصلت الأرباح الى 4 ملايين دولار حصلت كارداشيان على نصفها خلال دقائق.

في أغسطس/ آب، قدمت كيم كارداشيان - ويست اسما جديدا لماركة ملابسها الداخلية، التي كان عليها تغييرها بسبب موجة غضب من اليابانيين، لتعلن لاحقا على حسابها الخاص بموقع "إنستغرام" عن اسم منتجها الجديد.


شاهد.. كيف كانت كيم كارداشيان في عمر الـ 16؟
شاهد.. كيف كانت كيم كارداشيان في عمر الـ 16؟
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