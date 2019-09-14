شاهد.. كيف كانت كيم كارداشيان في عمر الـ 16؟

ومؤخرًا خضعت نجمة تلفزيون الواقع كارداشيان لطلب في فقرة تحمل اسم "أريني هاتفك"، في برنامج المقدم الأمريكي الشهير، جيمي فالون، وقامت بتسليمه هاتفها الذكي، من أجل الاطلاع عليه، وعلى آخر عملية بحث قامت بها في "غوغل"، بحسب موقع فضائية "إي" الترفيهية الأمريكية.



أمر محرج اضطرت عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، للكشف عن أمر مخجل بحثت عنه عبر محرك البحث "جوجل".

واكتشف مقدم البرامج، أن كيم كارداشيان بحثت عبر "جوجل"، إن كانت الملابس الداخلية الضيقة، تحتوي على فتحة للتبول، وذلك بعد يوم فقط من إطلاق النجمة الشهيرة لخط إنتاج للملابس الداخلية يحمل اسم "سكيمس".



ملابس ضيقة



