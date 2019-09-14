موعد مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء بث مباشر KSA HD1

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء



تردد قناة KSA Sports 1 HD الناقلة لمباراة الهلال السعودي





هدف كلا الفريقين من مباراة الهلال ضد الفيحاء

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لتحقيق فوزه الثالث تواليًا في بطولة الدوري، لإقتناص الصدارة من غريمه التقليدي النصر، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الشباب في مباراة الديربي.



وتأمل جماهير الزعيم السعودي في اقتناص نقاط المباراة المنتظرة لإعتلاء قمة الدوري، الذي خسره في الموسم الماضي، ليحققه النصر في ظل الصراع الشرس الذي استمر بينهما حتى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.



بينما يتطلع الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده أمام الزعيم السعودي، ليقدم هدية ثمينة إلى نادي النصر.



نتائج مباريات الهلال والفيحاء في الدوري

استهل الهلال السعودي مشواره في بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي بالفوز على نظيره أبها الصاعد حديثًا لبطولة الدوري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة، قبل أن يواصل الزعيم نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز في الجولة الثانية بخمسة أهداف دون رد أمام الرائد.



بينما فرض الفيحاء نتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه الفيصلي، قبل أن يحقق فوزه الأول بالبطولة أمام الحزم في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيحاء، في المباراة المرتقبة بينهما، على ستاد "جامعة الملك سعود" معقل الزعيم السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد الفيحاء، في تمام الرابعة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والخامسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.يترقب عشاق الكرة العربية بشكل عام، والكرة السعودية خاصة، إذاعة مباراة الهلال ضد الفيحاء حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD، للاستمتاع بتعليق المعلق الإماراتي المتميز فارس عوض.ونقدم لكم تردد قناة KSA Sports 1 HD، الناقل الحصري لبطولة الدوري العودي للمحترفين لكرة القدم، للاستمتاع المباراة فور انطلاقها في موعدها على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12284، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 5/6، بينما تنقل على القمر الصناعي عرب سات عبر تردد 12149، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، بمعامل تصحيح 5/6.