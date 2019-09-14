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بحضور 1600 مشارك.. السيسي يفتتح المؤتمر الثامن للشباب بعد ساعات

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:51 ص
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بحضور 1600 مشارك.. السيسي يفتتح المؤتمر الثامن للشباب بعد ساعات
السيسي
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تشهد في الساعات القليلة المقبلة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة.

وينطلق المؤتمر تحت رعاية الرئيس بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.

ووجه السيسي، الشكر لكل المواطنين الذين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

واستخدم الرئيس حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، لتوصيل رسالته للشباب قائلاً: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".​

كشف هيثم الشيخ، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية النسخة الثامنة للمؤتمر الوطني للشباب، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وأوضح "الشيخ "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الجمعة أن النسخة الثامنة هامة جدا، لما تتضمنه من محاور، بداية من جلسة اسأل الرئيس، التي أصبح لها شعبية خاصة، لأن الرئيس يكون حريصًا على الإجابة على كافة الأسئلة التي تُوجه له.

ونوه بأن هذه الجلسات تمتاز بحوار من القلب وبمصارحة شديدة من الرئيس، سواء كانت ترتبط بالشأن الخارجي أو الداخلي، كما أن لها أهمية خاصة؛ لأنها تتيح فرصة لمساحة عريضة للشباب الذي لا ينال فرصة الحضور أن يشترك بشكل غير مباشر، وهو الأمر الذي يلقى تجاوبًا من القيادة السياسية، وتتفاعل معها بشكل مميز.

وأشار المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مؤتمرات الشباب تمثل منصات وفرص جيدة لعدد كبير من الشباب للاقتراب من قيادات الدولة، والتعرف على كيفية اتخاذ القرار في الدولة المصرية، منوها إلى أن المؤتمرات رسالة من الدولة أن الشباب المصري أصبح محل اهتمام وتقدير؛ وانتهى عصر تجاهله، حيث أصبح جزء من صناعة القرار.

ونوه بأن مؤتمرات الشباب فرصة جيدة لعرض الشباب أفكارهم لمناقشة كافة القضايا فضلًا عن تقديم مقترحاتهم وتوصيات تُنفذ على أرض الواقع، لافًتا إلى أن تأسيس الأكاديمية الوطنية للشباب وتدشين منتدى شباب العالم بنسختيه في شرم الشيخ، كانوا ضمن التوصيات التي نفذت على أرض الواقع.
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المزيد عن: هيثم الشيخ مركز المنارة مؤتمر الشباب المؤتمر الثامن للشباب السيسي
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