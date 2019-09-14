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قرار نهائي من برشلونة تجاه نيمار

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
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قرار نهائي من برشلونة تجاه نيمار
نيمار
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني يفكر جديًا في صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وتوجيه أنظاره نحو التعاقد مع لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكان ناد برشلونة قد فشل البرسا في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي


وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة يدرس بقوة تغيير خططه والابتعاد عن نيمار دا سيلفا، ويوجه ويدرس التعاقد مع لاعب جديد سيكون بمثابة القنبلة في الميركاتو القادم خاصة وأن هذه الصفقة علي رأس اهتمام نادي ريال مدريد أيضًأ.


وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يفكر جديًا في توجيه أنظاره صوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ليس للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بل للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والذي يقدم عروضًا قوية رفقة النادي الباريسي، ويمتلك إمكانيات فنية وتهديفية عالية تجعله إضافة قوية للبرسا حال إتمام الصفقة.


الصحيفة الاسبانية أكدت أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تدرس فكرة تقديم عرضًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات "مبابي".

وتري إدارة البرسا أن التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب أكثر فائدة للنادي الكتالوني من "نيمار" خاصة وأنه أصغر سنًا من اللاعب البرازيلي وسيفيد الفريق سنوات عديدة، كما أنه لا يصاب كثيرًا مثل نجم السيلساو، أما السبب الأهم أن انضمام مبابي لقلعة "الكامب نو" لن يحدث انقساما في صفوف النادي، ولن يكون هناك جدلًا بين المشجعين حوله.
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