قرار نهائي من برشلونة تجاه نيمار





ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني يفكر جديًا في صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وتوجيه أنظاره نحو التعاقد مع لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان ناد برشلونة قد فشل البرسا في التعاقد مع ا لبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي





وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة يدرس بقوة تغيير خططه والابتعاد عن نيمار دا سيلفا، ويوجه ويدرس التعاقد مع لاعب جديد سيكون بمثابة القنبلة في الميركاتو القادم خاصة وأن هذه الصفقة علي رأس اهتمام نادي ريال مدريد أيضًأ.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يفكر جديًا في توجيه أنظاره صوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ليس للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بل للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والذي يقدم عروضًا قوية رفقة النادي الباريسي، ويمتلك إمكانيات فنية وتهديفية عالية تجعله إضافة قوية للبرسا حال إتمام الصفقة.





الصحيفة الاسبانية أكدت أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تدرس فكرة تقديم عرضًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات "مبابي".



