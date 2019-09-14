بحضور 60 ألفا في حفل تاريخي باستاد القاهرة.. تامر حسني يحلق خارج السرب (صور)









بعدد الحضور الضخم الذي تجاوز 60 ألف، يؤكد تامر، علي مكانته الاستثنائية التي ينفرد بها في المجال الغنائي والحفلات التي تحمل دائمًا شعار"كامل العدد".



يعد تامر، الفنان الوحيد الذي يشغل باله في حفلاته الغنائية بسلامة الجمهور، حيث أقسم حسني، في حفل اليوم على عدم استكمال الحفل إذا لم يحضر صاحب الحفل، عقب ما شاهده من معاناه الجمهور بسبب الزحام الشديد.

حيث لاحظ حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير وركس، وهو ما جهله يوقف الحفل بسبب خوفه الشديد عليهم وسأل عن صاحب الحفل وصمم علي عدم الاستكمال إذا لم يحضر، لحل مشكله الزحام .



ورحب الجمهور برد فعل تامر عند شعوره بوجود آذى علي الجمهور، والذي ردد عقب الموقف قائلا:" تامر حسني يعني الرجولة".







أبرز ما قدم من أغاني





وقدم حسني علي مدار ساعتين وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح، مجموعة من أبرز أغانيه القديمه والحديثة أبرزها "بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الإيه، يا تاعبني كفاياك أعذار، قابلتيني.





وإستقبل حسني، من جمهوره بعض الهدايا والتي تمثلت في صور له مرسومه باليد، و بعض السلاسل الفضية المدون عليها جمل مثل" ربنا يحميك"، "انت حبيبى"، "بحبك يا تامر" ، وغيرها من الجمل ليعبر بها الجمهور عن حبهم الشديد لنجم الجيل".









مينا عطا، والملحن إسلام زكي





وحرص نجم ستار أكاديمي مينا عطا، والملحن إسلام زكي علي حضور الحفل مع الجمهور والتفاعل مع تامر حسني، أثناء غنائه علي خشبة المسرح. يوما بعد يوم يُثبت حسني، أنه من الممكن وجود فنان مصري عربي يستطيع أن يحفر إسمه بين أساطير الغناء في العالم، خاصة بعد تحقيق ألبومه الأخير عيش بشوقك أعلى مبيعات و فيلمه" البدله" اعلى ايراد في تاريخ السينما المصريه والعربية. يذكر أنه أعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركه السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمه العالميه چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيرياً والأعلى تنظيمًا.





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، وإحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل"إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدولة.









اختتم الفنان تامر حسنى، منذ قليل حفله الغنائي والذي أُقيم في إستاد القاهرة الدولي، وشهد حضورًا هائلًا تخطي 60 ألف على أنغام أغنية "قابلتيني".