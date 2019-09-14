موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مواجهة قوية تنتظر مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيث سيلقي نورويتش مساء اليوم السبت والموافق 14 سبتمبر 2019 وذلك يأتي في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.





ويبحث مسؤولو نادي مانشستر سيتي عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشواره نحو اللقب الانجليزي في ظل المنافسة الشرسة للعام الثاني على التوالي مع ليفربول المحترف في صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح.





- موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش: ويواجه مانشستر سيتي نظيره نورويتش مساء اليوم السبت في تمام السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وتقام مباراة الفريقين على ملعب "كارو رود" معقل نورويتش. وكان فريق نورويتش قد خاض 4 مباريات في المسابقة حتى الآن فقد خسر من ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف والخسارة من تشيلسي بثلاثية مقابل هدفين وأخيراً خسارة أخرى من وست هام يونايتد بثنائية نظيفة.





بينما على الجانب الآخر؛ لعب فريق مانشستر سيتي استهل مشواره في البريميرليج بفوز عريض على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة ومن ثم التعادل مع توتنهام بهدفين لمثلهما وبعدها الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف في مقابل هدف وأخيراً الانتصار العريض على برايتون بأربعة أهداف دون مقابل.





ويحتل نادي مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بينما نورويتش متواجداً في المركز قبل الأخير وفي رصيده 3 نقاط فقط. ويعلم بيب جوارديولا جيداً مدى صعوبة المواجهة المرتقبة ضد نورويتش خاصة أن خصمه يملك لاعب نداف برز بقوة هذا الموسم وهو تيمو بوكي والذي سجل حتى الآن 5 أهداف ويمكنه زيادة الحصيلة الهديفية.





- تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمباراة نورويتش: حراسة المرمى: إيدرسون موراييش خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، أيمريك لابورت، زينتشينكو، كايل ووكر خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، ديفيد سيلفا خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، سيرخيو أجويرو ويأتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل بداية الجولة الخامسة كالتالي: - سيرخيو أجويرو "مانشستر سيتي": 6 أهداف - تيمو بوكي "نورويتش": 5 أهداف - رحيم سترلينج "مانشستر سيتي": 5 أهداف - أشلي بارنز "بيرنلي": 4 أهداف - تامي أبراهام "تشيلسي": 4 أهداف





- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونورويتش: ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش في الدوري الانجليزي الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت bein sport 2 hd بصوت المعلق حسن العيدروس.



