تكريم "the insider بالعربي" كأفضل برنامج فني في مهرجان "القنوات الفضائية" (صورة)

تكريم أنغام



وكان قد تم تكريم النجمة أنغام كافضل مطربة وأعربت أنغام عن سعادتها بالتكريم، قائلة: "أشكر إدارة المهرجان على تكريمي، كما أقدم الشكر لجميع من تم تكريمهم خلال الحفل".



وتم تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل "زلزال" كأفضل ممثل وتم تكريم الفنان ماجد المصري عن زلزال وتم تكريم ادوارد عن أعماله حيث حصل علي جائزة التميز وتم تكريم الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسلها الأخير وتم تكريم انجي وجدان والفنان سيد رجب والفنانة نيرمين الفقي وكارولين عزمي وخالد أنور.



حضور الحفل



وحضر الحفل محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.



وشهد تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، وتنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة.



يقام مهرجان القنوات الفضائية فى دورته العاشرة،بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ،والمرجان يقام برعاية شبكة قنوات النهار، تحرص إدارة المهرجان على أن يتم التكريم عن طريق التصويت الإلكتروني للجمهور والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد ،ويشمل المهرجان على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصةوهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة، يشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين.



وصلت الفنانة انجي وجدان، لحفل مهرجان "القنوات الفضائية"ظهرت وهى تتألق بالأسود.



وكانت إنجي وجدان مؤخرا قامت بالتعبير عن استياءها الشديد من تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ولاهانتها لمرضى السمنة.



وحرصت الفنانة حنان مطاوع على الحضور ويعتبر ذلك الظهور الاول لها بعد ولادتها ابنتها "اماليا"، ويتم تكريمها عن دور عايدة فى مسلسل "لمس اكتاف".



وتزوجت حنان من المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث فة سبتمبر 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج، وعلقت حنان على أماليا انه اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك".



ووصلت الفنانة نيرمين الفقي لحفل مهرجان "القنوات الفضائية" وظهرت بإطلالة جذابة حيث أردت فستانا باللون بالذهبي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ورافعه شعار "انا مهما كبرت صغير" نظرا لحفاظها علي رشاقتها.



وشاركت مؤخرافى مسلسل أبو العروسة حيث جسدت من خلاله شخصية" عبير "زوجة الفنان مدحت صالح، والمسلسل مكون من ١٢٠حلقة وينتمى الدراما الطويلة، ودارت أحداثه حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، كارولين عزمى، محمود حجازى، أحمد صيام،ميدو عادل، ولاء الشريف، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.



كما حرصت الفنانة إسعاد يونس على الحضور ، وظهرت بإطلالة مميزة باللون الأسود، حصول برنامجها "صاحبة السعادة" علي افضل برنامج خلال الاستفتاء والتصويت.

كرمت إدارة مهرجان حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية المقام بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، برنامج "the insider بالعربي" كأفضل برنامج فني خلال الحفل، وتسلمت الجائزة المذيعة رنده جبر، وتألقت بفستان مميز باللون الأبيض وميك اب هادئ.