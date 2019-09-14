مها أبو عوف: شيء غريب حدث معي قبل وفاة شقيقي عزت بساعات قليلة (فيديو)





قالت الفنانة مها أبو عوف، إ نها اتصلت بالمستشفى قبل وفاة شقيقها الراحل عزت أبو عوف بساعات قليلة، فيما أكد لها الأطباء أن شقيقها حالته مستقرة.





ولفتت خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الانتباه إلى أنه حدث موقف غريب لها بعد ذلك شعرت حينها أن شقيقها توفى.





وتابعت: "وأنا في غرفتى سقطت الستارة فجأة حينها شعرت بحدوث شيء ما"، مشيرة إلى أنها سارعت بالاتصال بالمستشفى دون جدوى وفي النهاية اتصلت بها شقيقتها وأبلغتها الخبر.









تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل



