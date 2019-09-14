مها أبو عوف: شيء غريب حدث معي قبل وفاة شقيقي عزت بساعات قليلة (فيديو)
وأجرت الفنانة مها أبو عوف، مدخلة هاتفية، في وقت سابق ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، للحديث عن شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف، الذي غيبه الموت عنا أمس.
ونفت مها، الشائعات التي تم ترديدها مؤخرا، بأنه أوصى بحرق أفلامه، موضحة أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.
وأكدت مها، أنه في الفترة الأخيرةو لم تعد لديه القدرة على الكلام، وتدهورت حالته بشكل كبير، وكانت طريقة تواصلهم معه مجرد نظرات منه فقط، تحمل رسائل ووصايا عديدة منها الحفاظ على علاقة الحب والمودة بينهم.
زوجة الراحل
نشرت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".
وعلقت أميرة، عليها قائلة: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
جدير بالذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا في الثلاثين من شهر يونيو الماضي، بعد صراع مع المرض.
حقيقة مرض الراحل
وأوضح الفنان عزت أبوعوف، أن الصحف ووسائل الإعلام تداولت شائعات إصابته بمرض السرطان، بسبب ظهوره في إعلان "معهد الكبد"، حيث أظهر فريق التصوير والإضاءة بالإعلان وجه شاحب ويعاني من فقدان شديد في الوزن.
وقال "أبو عوف" خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير"، المذاع عبر شاشة "النهار 1"، إنه لم يكن على علم بحقيقة مرضه حتى وقت إجراء عملية قسطرة في القلب بسبب شريان مسدود، لافتًا إلى أن الصحافة لم تتواصل معه لمعرفة حقيقة المرض بل عملت بعض الصحف والقنوات على انتشار الشائعات.
وأعرب أبوعوف عن ألمه، بسبب قراءة خبر موته في الجرائد، منوها إلى أنه كان حريصا على إجراء عملية القسطرة في مستشفى مصري، معتبرًا أن أطباء مصر أفضل من أعظم دكاترة العالم
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