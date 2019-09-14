موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم والقناة الوحيدة الناقلة| مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر ON SP

تجه كل أنظار جماهير كرة القدم المصرية نحو العاصمة السنغالية داكار حيث موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إطار مباريات الذهاب في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفر

يقيا لكرة القدم، ويسعى الزمالك ومدربه الصربي ميتشو، إلى الإستفادة من الروح المعنوية العالية التي يملكها الفريق في الوقت الحالي بعد تحقيق الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في الأسبوع الماضي.





موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال



تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت مدينة أبو ظبي، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل، ويرغب الزمالك في تحقيق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على الأقل في مباراة الذهاب أمام الفريق السنغالي، وذلك حتى يتفرع الفريق الأبيض لمواجهة منافسه اللدود النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر القادم.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون



من المؤكد بأن تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وجينيراسون السنغالى على الهواء مباشرة فى تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم عدد من نجوم نادي الزمالك السابقين للحديث عن مباراة القلعة البيضاء أمام بطل السنغال.





يذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى مباراة دور ال32 في دوري الأبطال، بعدما حقق فوز عريض على حساب نادي ديكاداها بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين، في حين تأهل نادي جينيراسيون السنغالي على حساب نادي اويلرز الليبيرى بعد فوزه عليه 3-1 في مجموع المباراتين كذلك.





التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وجينيراسيون



من المتوقع بأن يستمر ميتشو في الحفاظ على نفس تشكيلته التي لعب بها مباراة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر يوم الأحد الماضي، ولذا فإن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وجينيراسيون: