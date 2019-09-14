يذكر أن هيفاء وهبي بدأت مشوارها مع السينما في فيلم ”دكان شحاتة“، وقدمت بعده عام 2014 فيلم ”حلاوة روح“ الذي أثار جدلًا واسعًا قبل صدور قرار وقف عرضه.
مفاجأة.. ممثل شاب يشارك هيفاء وهبي بطولة "عقدة الخواجة"
السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:11 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
ظهر الممثل معتصم النهار، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة مع فريق العمل المشارك في فيلمها الجديد "عقد الخواجة" التي نشرتها على عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
الصورة التي نشرتها وهبي، شهدت حضور الممثل السوري، معتصم النهار، إلى جانب كل من المخرج محمد حماقي والمنتج محمد الوزيري.
وعلقت وهبي على الصورة، مرحبة بانضمام الممثل السوري، قائلة: "مفاجأة. معتصم انضم إلى عائلة فيلمنا الجديد".
"ستوريز إنستجرام"
كما ظهر معتصم النهار في "ستوريز إنستغرام" الخاص بالمطربة اللبنانية، وهو يعبر عن فرحته بلقاء المطربة اللبنانية، كما تلقى التهنئة من المخرج ومنتج الفيلم.
وتغنى النهار بجمال المطربة اللبنانية، قائلا: "حلوة حلوة على الواقع. لترد عليه قائلة: "ليكو مين عم يحكي على الحلا". وأعلن كلا الفنانين مشاركة الممثل السوري في فيلم "عقد الخواجة".
فريق عمل الفيلم
"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.
أماكن تصوير الفيلم
هذا ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جار الاستقرار عليها.
ابنة هيفاء وهبي
قررت زينب فيّاض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تسلك درب الشهرة من باب الإعلانات.
ونشرت مؤخرًا على صفحتها في موقع إنستجرام، التي يبلغ عدد متابعيها حوالي 270 ألفًا، صورًا لها بإطلالة عروس حملت توقيع المصممة الكويتية، نورا العبدالله، كما نفّذت ماكياجها خبيرة التجميل الكويتية ليلى جعفر، وقد برز في هذه الصور الشبه الكبير الذي يجمع بين زينب ووالدتها هيفا.
أين تعيش ابنة هيفاء وهبي؟
تعيش زينب ربة منزل مع زوجها وابنتيها في الكويت، وتنشر في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعائلتها الصغيرة، فهل قررت مؤخرًا أن تتحوّل إلى "فاشينيستا"، وأن تكون بداياتها في مجال الإعلانات كما كانت بدايات والدتها هيفا قبل أن تحترف الغناء والتمثيل.
الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تُعتبر إحدى أهم مشاهير الوطن العربي التي وصلت شهرتها إلى العالم أجمع، ولطالما كانت من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.
تعيش زينب ربة منزل مع زوجها وابنتيها في الكويت، وتنشر في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعائلتها الصغيرة، فهل قررت مؤخرًا أن تتحوّل إلى "فاشينيستا"، وأن تكون بداياتها في مجال الإعلانات كما كانت بدايات والدتها هيفا قبل أن تحترف الغناء والتمثيل.
الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تُعتبر إحدى أهم مشاهير الوطن العربي التي وصلت شهرتها إلى العالم أجمع، ولطالما كانت من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.
بداية مشوار هيفاء السينمائي
Advertisements
- حسن الرداد يستأنف تصوير "عقدة الخواجة" بعد عودته من الحج
- هنا الزاهد وحسن الرداد بكواليس "عقدة الخواجة"
- الانتهاء من تصوير "عقدة الخواجة" استعدادا لطرحه
- طرح فيلم "عقدة الخواجة" لـ حسن الرداد.. 15 يناير
- "السبكى" يحضر لحملة دعائية ضخمة لفيلم "عقدة الخواجة" من بطولة حسن الرداد
- بيتر ميمي ينتهي من مونتاج "عقدة الخواجة" الأسبوع المقبل
- أول تصريح لـ هنا الزاهد عن بطولتها في "عقدة الخواجة" أمام حسن الرداد
- طرح أغنية "عيدوا رقصتي" من فيلم "عقدة الخواجة" لـ الرداد وشارموفرز والليثي (فيديو)
- هيفاء وهبي تعود للسينما من خلال محمد الوزيري
- هيفاء وهبي تعد مفاجأة جديدة لجمهورها!
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر