مفاجأة.. ممثل شاب يشارك هيفاء وهبي بطولة "عقدة الخواجة"





ظهر الممثل معتصم النهار، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة مع فريق العمل المشارك في فيلمها الجديد "عقد الخواجة" التي نشرتها على عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





الصورة التي نشرتها وهبي، شهدت حضور الممثل السوري، معتصم النهار، إلى جانب كل من المخرج محمد حماقي والمنتج محمد الوزيري.





وعلقت وهبي على الصورة، مرحبة بانضمام الممثل السوري، قائلة: "مفاجأة. معتصم انضم إلى عائلة فيلمنا الجديد".





"ستوريز إنستجرام"



