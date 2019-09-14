موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي LIVE HD

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تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة نارية سوف تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر حيث تأتي تلك المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



وتعتبر مباراة قوية بين الفريقين حيث يملك كل طرف لاعبين مميزين يستطيعون تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة وقادرين على تغيير النتيجة في أي وقت وأي لحظة.



- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي:

وينتظر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي.



وبدأ فريق مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل ثم تعادل إيجابياً بهدف لمثله مع وولفرهامبتون وتلقى خسارة من كريستيال بالاس بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل آخر مع ساوثهامبتون بهدف لمثله.



وعلى الجانب الآخر؛ استهل ليستر سيتي بتعادلين متتاليين مع وولفرهامبتون بنتيجة سلبية ثم مع تشيلسي بهدف لمثله وفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف وفوز أخيراً على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 5 نقاط بينما ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.



وأعلن سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن غياب بعض من لاعبيه الأساسيين عن لقاء ليستر سيتي مثل بوجبا وراشفورد.



وتابع: "نحن نملك في مان يونايتد لاعبين يتمتعون بخبرة واسعة مثل خوان ماتا وماتيتش ويونج والآن حان دورهم للمشاركة في التشكيلة الأساسية".



وتمنى سولشاير أن تحدث معجزة ويعود بوجبا إلى تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية ولكن يبدو أن هناك شكوك حول إمكانية الوسط الفرنسي.



- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي:



ينتظر أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر بث مباشر وحي على قناة بي إن سبورت 2 bein sport بصوت المعلق المتميز سوار الذهب.



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