ريال مدريد يقدم عرض خرافي لضم محمد صلاح

كشفت تقارير إنجليزية أن نادي ريال مدريد الاسباني يجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بقيمة 210 ملايين يورو مقابل الحص ول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق الملكي استعدادًا للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.