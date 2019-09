مينا عطا وإسلام زكي أبرز الحاضرين في حفل تامر حسني بستاد القاهرة (صور)

حرص نجم ستار أكاديمي مينا عطا والملحن إسلام زكي علي حضور حفل الفنان تامر حسني والمقام حاليًا في ستاد القاهرة الدولي، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور.





أبرز ما قدم تامر حسني في الحفل





وقدم حسني، حتي الآن باقة من أجمل أغانيه أبرزها بطله العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الايه كفاياك أعذار.





سر غضب تامر حسني





وغضب الفنان تامر حسني، في بداية الحفل وأقسم علة عدم استكماله إذا لم يحضر صاحب الحفل.





حيث لاحظ حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير، ليجعله يوقف الحفل متسائلًأ عن وجود صاحب الحفل وأقسم على عدم إستكمال الحفل إذا لم يحضر.



ورحب الجمهور برد فعل تامر وردد تامر حسني يعني الرجولةت فيما من المقرر أن يقدم حسني، علي مدار ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه.





حفلات تامر حسني مؤخرًا





وأحيا حسني، مؤخرا واحدة من أقوي حفلات موسم الصيف حيث لقبه الجميع بأنه حفل يسجل في التاريخ" لما قدمه حسني خلال أربع ساعات وسط حضور فاق كل التوقعات وذلك بمدينة العلمين الجديدة علي هامش الإحتفال بمناسبة مرور 15 سنة على طرح أول ألبوم غنائي خاص به.





قدم حسني في الحفل مجموعة دسمة من أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني أول مرة يغنيها في جميع حفلاته الغنائية ."

حرص حسني، علي توجيه الشكر إلي كل من دعمه وسانده خلال مشواره الفني، كما قدم أبرز شركاء مشواره الفني في الحفل وطلب منهم الصعود علي خشبه المسرح ليشكرهم جميعا أمام الجمهور ويغني معهم، كما إحتفل معهم بتقطيع التورته..

شارك الملحن الكبير محمد رحيم، الفنان تامر حسني الغناء في الحفل حيث غني معه أغنية "لولا الهوى" وسط حضور عدد كبير من الجمهور.





وأعرب رحيم عن سعادته بمشاركه حسني، إحتفالية مرور ١٥ عام علي طرح أول ألبوم خاص له"حب" ، وقال أنه فخور بصداقته بتامر حسني، حيث أنه يستحق كل هذا الحب من الجمهور".





وفي موقف أكثر من رائع لنجم الجيل لا يُنسي، أسعد جميع الحاضرين بتذكره للنجم الراحل عامر منيب، فحرص حسني علي تقديم خالد منيب في الحفل وغني معه أغنيته الجديدة الذي طرحها مؤخرًا.





وشكر خالد، تامر حسني، لإتاحة الفرصة أمامه لمشاركته الحفل، كما أعرب عن حبه الشديد له ولفنه.





وفي لفتة إنسانية من حسني، في الحفل خلد ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، بوضع صور له علي شاشات المسرح و تحدث عن فضله الكبير عليه، وأنه كان بمثابه الأب الروحي له وساعده كثيرا ببدايه مشواره.





وغني مع تامر حسني كل من حسام الحسيني وكريم محسن على المسرح وقدموا أغنية Come back to me

وأعرب كل منهما عن فخرهم بوقوفهم جانب نجم الجيل حيث كشف كلا منهما عن فضل تامر حسني، خلال مشوارهم الفني.





وقبل نهايه الحفل أعلن المسؤول عن روتانا، السيد سعيد إمام مدير عام الشركة في مصر عودة النجم تامرحسني للشركه مره اخرى و قاموا بتكريمه و إهدائه درع التميز.





وقال سعيد إمام شهاده للتاريخ أن الفنان تامر حسني المصري الوحيد الذي يحمل راية الغناء خارج البلاد منذ ظهوره و وعد بألبوم غنائي متميز للنجم تامرحسني بمثابة محطه جديده في حياته الفنية.





ويعد نجاح الحفل إنجازا عظيما لتامر يحيي، حيث انه يعد الحفل الأول له عقب توليه منصب مدير شركة TH Production ، فقد فعل كل المهام بأدقها علي أكمل وجه ليخرج الحفل بالشكل المبهر الذي يليق بنجم الجيل.





أعلنت الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركه السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله في مدينه العلمين الجديدة ، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمه العالميه چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيرياً والأعلى تنظيمًا.





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، وإحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل"إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي و الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة إستثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدولة.