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كامل أبو علي: هناك تنظيم كبير في الغردقة لنجاح حفل الـ"كاف"

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:26 ص
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كامل أبو علي: هناك تنظيم كبير في الغردقة لنجاح حفل الـكاف
حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة
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أكد رجل الأعمال كامل أبو على على أن حدث تنظيم مدينة الغردقة لاستضافة حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل حدث عظيم لمصر وللسياحة بشكل عام.


وقال كامل أبو علي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": أي حدث في مصر مهم للسياحة، بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية كانت مهمة للسياحة والأمور كانت منظمة على أعلي مستوي.


واضاف: فجميع الأحداث تساعد بالطبع على انتعاش السياحة ، كما أننا نعمل على نجاح الحفل حتي يعود لنا المشاهير من جديد.


واكد أبو علي على أن هناك جهود كبيرة لتنظيم الحفل وتوفير أماكن وتأمين كبير للحاضرين لأن كل شخص سيكون سفير لبلده ولذلك سنحاول توفير كل السبل لنجاح الحفل.


واشار رجل الأعمال كامل أبو على، أن الحفل سيقام في الأسبوع الأول من يناير 2020، بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، وسيحضره 350 شخصية رياضية أفريقية، وشخصيات عامة، وشخصيات عالمية وأفريقية وعربية، وسيشاهده أكثر من مليار شخص حول العالم، عبر وسائل الإعلام.


وأضاف أبو علي، أن الحفل سيكون ترويجًا عالميًا للسياحة فى مصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص، مضيفا أنه سيكون حفلا اسطوريًا، تفتخر به مصر أمام العالم كما افتخرت من قبل بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية.


وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.

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المزيد عن: كامل أبو علي حفل جوائز الكاف حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة الكاف
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