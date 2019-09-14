عمرو الجنايني: رئيس "الكاف" أحمد أحمد مبهور بالتنظيم في الغردقة

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة إن تنظيم حفل أفضل لاعب أفريقي حدث كبير وسيكون إضافة لتنشيط الرياضة والسياحة في مصر.









واضاف الجنايني: الغردقة أجمل مكان في الدنيا، تنظيم أكثر من رائع وحضور كبير ومشرف تواجد عالمي تواجد إفريقي تنشيط للسياحية بشكل عام.









وتابع: حفل الاتحاد الإفريقي تنشيط للسياحة، كما أن المستشمرين عملوا بتفكير صحيح لتزويد السياحة في مصر.









وواصل: أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مبهور بالمكان الرائع والتنظيم الكبير، يوم 7 يناير سيكون حدث كبير وعظيم في مصر.







