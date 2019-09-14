عمرو الجنايني: رئيس "الكاف" أحمد أحمد مبهور بالتنظيم في الغردقة
السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:12 ص
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أبدي عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته باستضافة مدينة الغردقة لحفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة إن تنظيم حفل أفضل لاعب أفريقي حدث كبير وسيكون إضافة لتنشيط الرياضة والسياحة في مصر.
واضاف الجنايني: الغردقة أجمل مكان في الدنيا، تنظيم أكثر من رائع وحضور كبير ومشرف تواجد عالمي تواجد إفريقي تنشيط للسياحية بشكل عام.
وتابع: حفل الاتحاد الإفريقي تنشيط للسياحة، كما أن المستشمرين عملوا بتفكير صحيح لتزويد السياحة في مصر.
وواصل: أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مبهور بالمكان الرائع والتنظيم الكبير، يوم 7 يناير سيكون حدث كبير وعظيم في مصر.
ووقع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عقد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة السياحية بالبحر الأحمر، مع رجل الأعمال كامل أبو على، وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
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