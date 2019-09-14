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جامعة أسوان الأولى عالميا في الاستشهادات العلمية.. ورئيسها يكشف السر (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
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جامعة أسوان الأولى عالميا في الاستشهادات العلمية.. ورئيسها يكشف السر (فيديو)
جامعة أسوان
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أدرجت مجلة التايمز البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، 20 جامعة مصرية ضمن ترتيب أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وحصلت جامعة أسوان لأول مرة على المركز الأول عالميا في الاستشهادات العلمية متفوقة على كل الجامعات العالمية والمصرية.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، في تصريحات لبرنامج مساء دي أم سي، المذاع على قناة DMC، الجمعة، إن حصول الجامعة على، المركز الأول على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف جريدة التايمز البريطانية، جاء في الاستشهاد العلمي بمصادرها، ما يدل على أن الأبحاث العلمية الموجودة في الجامعة تشهد بكفاءتها، رغم أن الجامعة حديثها حيث تم انفصالها عن جامعة جنوب الوادي في عام 2012.

وأعلن "غلاب"، عن حصول الجامعة على المركز الأول علي مستوى العالم في "الاستشهاد العلمي" وفقًا لتصنيف التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.

وأوضح "غلاب" أنه تم إعداد الجامعة إعداد جيد، حيث حصلت على أعلى نسبة من الاستشهاد على مستوى العالم، نظرًا لجودة الأبحاث العلمية في الجامعة والتي يتم الاستشهاد بها واستخدامها في العديد من المقالات العالمية

وأشار إلى أن جامعة أسوان، ظهرت أيضًا في هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وحصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية في أول ظهور لها في هذا التصنيف العالمي هذا العام.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن التخصصات النوعية للجامعة مثل الأبحاث الزراعية، كان له دورا في الإنفراد بالمركز الاول عالميا.

ولفت أيضا إلى أن تفوق الجامعة بالنسبة للاستشهادات العلمية تعني أن الجامعة كانت أكثر الجامعات التي تم الاستعانة بأبحاثها عالميا.

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