هروب عروس من الكوافير.. مصرع فلاح بلدغة ثعبان.. ما فاتك الجمعة في بني سويف

شهت محافظة بني سويف، أمس الجمعة، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:





حملات مكبرة لمواجهة "كراسي المقاهي"





شنت محافظة بني سويف حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة، لمواجهة المقاهي والمحلات العامة، في إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع المحافظة، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق والباعة الجائلين.





بني سويف تستعد لـ"السيول" بـ7 مخرات





أعلنت المحافظة، عن خطة مديرية الري والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات في محيط هذه المخرات والبالغ 7 مخرات.





في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير





اختفت عروس في بني سويف، قبل إتمام زواجها بساعات قليلة، لرفضها إتمام الزواج، حيث غاردت الكوافير بمفردها، ومن تلقاء نفسها ولم تعد إليه أو إلى منزل أسرتها، وتحرر محضر بالتغيب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة والنشر عن الغائبة بأوصافها.





مسابقات رياضية ودينية بمراكز الشباب





نفذت مديرية الشباب والرياضة مسابقة دينية بعنوان "فليتنافس المتنافسون" بين طلائع الإدارات الفرعية بمركز شباب العبور، وفاز بالمركز الاول طلائع مركز شباب مدينة الواسطى، فيما فاز بالمركز الثاني طلائع مركز شباب تزمنت الشرقية، وفاز بالمركز الثالث طلائع مركز شباب بني عدي وتم تهنئة الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم.





إصابة 4 في تصادم تاكسي برصيف ميدان العبور





أصيب 4 أشخاص، في حادث سير، وقع، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة أجرة "تاكسي" بالرصيف بأحد الأرصفة، بميدان العبور، بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللأزم.





مصرع فلاح بلدغة ثعبان





لقي فلاح مصرعه، إثر إصابته بلدغة ثعبان، أثناء تواجده بحقله الزراعي بعزبة عرفة التابعة لقرية سدس بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.





إصابة إثنين من المعازيم بطلق ناري في حفل زفاف



