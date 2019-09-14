سفير مصر في غينيا يفجر مفاجأة عن عدد حضور جمهور مباراة الأهلي وكانو سبورت



وقال سفير مصر في غينيا في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"كان هناك حالة تخوف من الطقس ولكنه كان جميلا أمس واليوم ونتمنى أن يستمر على نفس المنوال غدًا".



واختتم سفير مصر بالسنغال تصريحاته قائلاً :"الملعب نجيل طبيعي ومجهز بشكل لائق ومرضي واتوقع حضور حوالي 1500 متفرج للمباراة غدا والملعب سعته حوالي 650 ألف متفرج".



يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن، لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام كانو سبورت.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأعلن الأهلي غياب مهاجمه المغربي وليد أزارو بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة مع منتخب المغرب أمام النيجر.



وخضع أزارو لفحص طبي قبل مران الأهلي الأخير أمس والذي أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل ليقرر الجهاز الفني للفريق استبعاده من المباراة.



ويأمل فايلر في اختيار المهاجم الذي سيقود هجوم فريق الأهلي في مباراة الغد، والتي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة.



واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم ضيفًا على فريق كانو سبورت الغيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الفريق الأحمر لهذا الدور بعد الفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن



توقع حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا أن يحضر مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني 1500 متفرج وذلك في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.