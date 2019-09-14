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بعد ٧٢ ساعة.. انتشال جثمان طالب الطب الغارق بدمياط

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
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بعد ٧٢ ساعة.. انتشال جثمان طالب الطب الغارق بدمياط
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هند الشيال
 
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نجحت قوات الإنقاذ البحري، وفريق انقاذ متطوع من الاسكندرية، والغواصون، من انتشال جثمان طالب في كلية الطب لقي مصرعه غرقا وتعلقت جثمانه بين الصخور، حيث تم تحطيم الصخور وتوسيع مخرج لانتشال الجثمان، كما تم اخطار قوات الإسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة. 

يذكر أن أهالي مدينة دمياط الجديدة، عثروا عصر أمس الجمعة، على جثمان الطالب أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة، بجوار ميناء دمياط، حيث ظهر الجثمان على شاطئ عزبة ٥ بمدينة دمياط الجديدة، بعد أن ظل ضائعا ثلاثة أيام متتالية. 

وتم اخطار قوات الإنقاذ البحري لانتشال الجثمان وإخراجه من المياه واخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

يذكر أن والدة الطالب ظلت جالسة على الشاطئ لحين استخراج جثمانه من يومين ورفضت أن تذهب حتى تعثر على جثمان نجلها.

كما أن اللواء أركان حرب وليد مصطفى عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، شكل لجنه بحث ووضع خطه بلانشات هيئه ميناء دمياط  بالبحث والتمشيط.

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث اقبل الالاف على نزول المياه لقضاء المصيف والهروب من حرارة الجو. 

واتخذت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطىء والتى شهدت تواجد مكثف لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف.

وقد تم إنقاذ عدد ٢١ حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير، وتسليم ٢٣٧ طفل تائه إلى ذويهم.
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المزيد عن: غريق عزبة ٥ بمدينة دمياط الجديدة طالب الطب الطالب أحمد مجدي أركان حرب
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