سيلفي لجمهور التجريبي مع أبطال العرض البرازيلي "دار الأحلام" تعبيرا عن أعجابهم بالعرض



حضور العرض



وقد حضر العرض نخبة من المسرحيين والمهتمين من بينهم د. جمال ياقوت، ود. أحمد عامر، والفنان حمادة شوشة، د. حامد سعيد، والكاتبة الصحفية هند سلامة ولفيف من المسرحيين.



أحداث العرض



يدور العرض حول ثلاثة رجال يُزعم أنهم مجانين تمت دعوتهم لتناول طعامهم، ولا يوجد أمامهم ما يؤكل أو يشرب، ولأنهم جوعى وعطشى فإنهم سيبدءون رحلة خيالية بحثا عن الطعام فى الصحراء، وقاع البحار، وحتى الفضاء الخارجي.



تتشكل الشخوص الإبداعية من الملاعق والأكواب والزجاجات والمناديل والمقالي وغيرها من أدوات المطبخ، التى تنضم إلى خيالاتهم ومغامراتهم المذهلة. وفي النهاية بعد أن تمكنوا من تناول وجبتهم تتكشف المفاجأة: هل كانوا فعلا مجانين ؟ وهل المجانين غير قادرين على اللعب؟ يمنح أصدقاؤنا الجمهور من أطفال وكبار ومسنين واحدًا من أفضل العلاجات لأي شىء قد يحدث: إمكان العيش بطريقة أصح تعتمد على الصداقة الحقيقية والكثير من الدعابة وأطنان من الألعاب.



وتصاحب الدورة ٥ محاضرات عملية، وهي: محاضرة في المسرح الغنائي، ويقدمها كل من: سوزانا مارس، اريك ليتل، كاترينا جالكا، يوم



11سبتمبر على مسرح ايوارت، ومحاضرة "عن العلاقة بين الاسطورة والواقع" للمخرج اليوناني المُكرَّم ثيودوروس تيرزوبولوس،



12 سبتمبر ( في المجلس الأعلى للثقافة القاعة الرئيسية) من 10 إلى 12 ظهرًا، ومحاضرة عن التمثيل يقدمها كل من: فين شامبري- جوزي سيد- جوناثان والترز، يوم 12سبتمبر (ايوارت)، ومحاضرة للمخرج الأمريكي المكرم: لي بروير عن "علاقة الممثل بالمخرج" يوم 13 سبتمبر – المجلس الأعلى للثقافة القاعة الرئيسية، ومحاضرة للمكرمة الأوغندية جيسيكا قهوة (عن العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان) يوم 14 سبتمبر– المجلس القاعة الرئيسية.





الورش



إلى جانب ٧ ورش بدعم من: الهيئة العربية للمسرح، والمكتب الثقافى بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة اليابان – مكتب القاهرة، والورش هي:



ورشة التعبير الشعرى للجسد، تاريخ الورشة: ابتداءمن 16سبتمبر وحتى 18 سبتمبر، للمدرب: سباستيان بروتيه ميشيل من فرنسا.



ورشة الدراماتورج: ابتداءمن 11 سبتمبر حتي 15 سبتمبر، للمدرب: بيتر ايكرسول من استراليا.



ورشة ذكريات الفضاء والجسد: ابتداءمن 11 سبتمبر حتى 15 سبتمبر، للمدرب: تشيمي فيوكوموري من اليابان.



ورشة مشروع كومب للفنون، ابتداء من 16 سبتمبرحتى 19 سبتمبر، للمدرب جينجو إسماعيل من أوغندا.



ورشة إخراج المسرح الراقص، ابتداءمن 15 سبتمبرحتى 17 سبتمبر، للمدرب: دان سيفر من أمريكا.



ورشة إخراج المسرح الراقص، ابتداءمن 15 سبتمبرحتى 17 سبتمبر، للمدرب: دان سيفر.



ورشة اضاءة، ابتداءمن 16 سبتمبرحتى 18 سبتمبر، للمدرب: جاي رايان من أمريكا.



الدورة الــ ٢٦



وتشهد الدورة الــ ٢٦، مشاركة (10) عروض أجنبية، و(8) عروض عربية، بالإضافة إلى (4) عروض أفريقية من (18) عرض يمثل(13) دولة أفريقية غير عربية، لتصاحب الندوة الفكرية التى ستُعقد حول المسرح الأفريقي.



أما العروض المصرية فقد طرحت إدارة المهرجان إستمارة للتقدم للمشاركة في للمهرجان، وتقدم (35) عرضًا، اختارت لجنة المشاهدة برئاسة الكاتب كرم النجار وعضوية كل من: د. سامية حبيب، د. محمد سمير الخطيب، والناقد باسم صادق، والمخرجة عبير على، عرضين للمشاركة فى المهرجان.









أثار العرض البرازيلي "دار الأحلام" لفرقة، Cia. Truks البرازيلية إعجاب جمهور مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، للمخرج هينريك سيتشن، والذي قدم لمدة يومين متتاليين على مسرح السلام.وقد حقق العرض نجاحا لافتًا، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، لأنه يحمل قدرا كبيرا من الخيال، ورغم أنه عرض بسيط على مستوى الإنتاج، إلا أنه يقدم رسائل عميقة وذات دلالة، وحرص الكثير من الجمهور على التقاط الصور التذكارية "سيلفي" مع أبطال العمل.