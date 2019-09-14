بالفيديو.. محمد صلاح ينهي أزمته مع ماني بطريقة كوميدية



طريقة حل محمد صلاح لأزمته مع ماني

وقام محمد صلاح بإنهاء المشكلة التي نشبت بينهما في الجولة الماضية، عن طريق نشر فيديو كوميدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر صلاح وماني كأطفال صغار ومعمهم رجل كبير يمثل يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، ثم يقوم ماني بالركض سريعًا نحو صلاح ويحتضنه ثم يواصلان السير معًا.



سبب أزمة صلاح مع ماني

لينهي بذلك محمد صلاح الخلاف الأخير الذي نشب بينهما، على خلفية اعتراض ماني بشكل مبالغ في عقب تبديله أمام بيرنلي، بسبب انزاعجه من عدم تمرير صلاح الكرة إليه، في ظل وجوده في موقع مميز يجعله ينفرد بالحارس في حالة تمرير صلاح، لكن الفرعون المصري فاجأه بتسديد الكرة بشكل سئ في ظل فرض الرقابة المشددة عليه من دفاعات بيرنلي.



وعلى الرغم من فوز ليفربول في مباراة بيرنلي، التي جمعت بينهما ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أن لقطة ماني عكرت صفو الفوز وصدارة الريدز لجدول ترتيب المسابقة.



كيف تناولت وسائل مواقع التواصل الاجتماعي خلاف صلاح مع ماني

وتناولت وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة، فمنهم من قام بتأييد الدولى المصري محمد صلاح، وقام آخرون بالاعتراض على تصرفه أيضًا والوقوف بجانب ماني، واتفق آخرون مع ماني ولكن قاموا بلوم اللاعب على طريقة اعتراضه على صلاح أمام الجميع في ملعب المباراة، وطالبوه بضرورة حل هذه المشكلات في عرف خلع الملابس.



ويبدو أن محمد صلاح قد اختار الموعد المناسب لحل مشكلته مع ماني، قبل المواجهة المرتقبة لهما أمام نيوكاسل يونايتد، اليوم، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل سعي صلاح لاستمرار تفوق الفريق ومدى الترابط الكبير بين اللاعبين، الذي جعلهم يتوجان بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة لاحتلاله صدارة البريميرليج حتى الآن بالعلامة الكاملة 12 نقاط، بعد الفوز في أول 4 جولات بالبطولة.

أنهى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أزمته مع زميله بالفريق الدولي السنغالي ساديو ماني، التي نشبت بينهما خلال مواجهة بيرنلي في الجولة الماضية.