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وفاة مغني شهير بعد إصابته بالسرطان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:32 ص
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وفاة مغني شهير بعد إصابته بالسرطان
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أعلنت عائلة المغني والموسيقي إيدي ماني، في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية، إنه توفي يوم الجمعة عن عمر 70 عاما.

أغنيات الراحل

وشكلت أغنيات الراحل جزءا من ثقافة موسيقى الروك والبوب في نهايات السبعينيات وأوائل الثمانينيات ومن أشهر أغانيه ”تو تيكتس تو بارادايز“ (تذكرتان إلى الجنة) و“بيبي هولد أون“ (انتظري يا حبيبتي).

وقال البيان ”بكل أسى تعلن عائلة ماني وفاة إيدي في سلام في ساعة مبكرة هذا الصباح“.

سرطان المريء 

وأعلن ماني في أغسطس آب أنه مصاب بسرطان المريء خلال حلقة من برنامج لتلفزيون الواقع عنه وعن أسرته يسمى (رييل ماني) أو ”ماني الحقيقي“.

وقال وقتها في البرنامج ”اعتقدت أنني ذاهب للخضوع لفحص طبي اعتيادي ثم أبلغني (الطبيب) أنني مصاب بالسرطان“ مشيرا إلى أن النبأ صدمه للغاية.

وأضاف أنه قرر الكشف عن ذلك لأنه ”يريد أن يكون صريحا مع الجميع“.

وقال ”لا يموت كل من يصاب بالسرطان كما كان يحدث في الخمسينيات والستينيات. هل سأعيش لوقت طويل؟ من يعلم.. الأمر بيد الله. لكن أتعلمون؟ سأحتفي بكل يوم أحظى به. كل يوم فوق الأرض هو يوم جيد“.

سيرته الذاتية 

ولد إدوارد جوزيف ماهوني في 21 مارس آذار 1949 في بروكلين بنيويورك وعمل شرطيا لعامين قبل أن يقرر بدء مسيرته الموسيقية في 1968 وانتقل إلى بيركلي في كاليفورنيا حيث بدأ في الغناء في ملاه ليلية محلية وذلك وفقا لسيرته المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وغير اسمه في عام 1976 لإيدي ماني وأصدر أول ألبوماته في عام 1977. وباعت ألبوماته في المجمل 28 مليون نسخة.


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