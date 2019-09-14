الأهلي يتسلح بتفوقه التاريخي في دور الـ32 الإفريقي قبل مواجهة كانو سبورت (تقرير)
السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:10 ص
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علاء خليف
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يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، علي ملعب "مالابو" في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويخشي النادي الأهلي مفاجآت الأدوار التمهيدية أمام فريق كانو سبورت، رغم أن الأخير فريق حديث العهد بالبطولة، لم يسبق له المشاركة في أي نسخة سابقة لدوري أبطال إفريقيا، حيث تأسس منذ 5 سنوات فقط وحصد لقب بطولة الدوري الغيني موسم 2018 – 2019 للمرة الأولي في تاريخه.
تاريخيًا، خاض الأهلي منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 30 مرة، نجح في تجاوز هذا الدور في 28 نسخة سابقة للبطولة، بينما فشل مرتين، الأولي أمام فريق البن الإثيوبي عام 1998 حيث تعادل الفريقين ذهابًا في القاهرة 1/1، قبل أن يتكرر التعادل إيابًا بنتيجة 2/2، أما الثانية كانت أمام الهلال السوداني، وخسر الأحمر ذهابًا 1-0 وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الإياب.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا:-
- 1976
بدأ الأهلي مشواره بالبطولة الإفريقية بداية من دور الـ16 ولم يشارك في دور الـ32 ، وودع البطولة مبكرًا على يد مولودية الجزائر.
- 1977
تخطي فريق هورسيد الصومالي بعدما تعادل معه ذهابًا 1/1 وفاز الأحمر إيابًا 3/0.
- 1981
تخطي الأهلي فريق أبوهوليا الكيني (ليوباردز)، حيث تغلب عليه ذهابًا 3/1، وتعادل الفريقين 1/1 في لقاء الإياب.
- 1982
بدأ الأهلي مشواره أمام الاشغال الصومالي وتعادل الفريقين سلبيًا بالصومال وفاز الاهلي بهدف دون رد في القاهرة، وتوج المارد الأحمر بلقب البطولة في هذا العام على حساب كوتوكو الغاني.
- 1983
تجاوز فريق الأهلي عقبة المريخ السوداني بعدما تغلب عليه 1-0 في القاهرة، وتعادل سلبيًا في السودان.
- 1987
تخطي فريق الأهلي، نظيره بلاك ليوباردز الرواندي، حيث فاز عليه ذهابًا 4/0، وتعادل الفريقين في رواندا 1/1، وتوج الأهلي بلقب البطولة في هذا العام علي حساب الهلال السوداني.
- 1988
بدأ الأهلي مشواره بالبطولة الإفريقية أمام يانج أفريكانز التنزاني، وتعادل الفريقين سلبيًا في تنزانيا، وفاز الأحمر برباعية نظيفة في لقاء الإياب.
- 1990
تخطي الأهلي فريق الاتحاد الليبي في دور الـ32 بعدما تغلب عليه ذهابًا وإيابًا 5/0، 3/0 على الترتيب.
- 1991
تأهل الأهلي لدور الـ16 مباشرة بعد انسحاب فريق داشن بروري (سان جورج) الاثيوبي من البطولة
- 1998
فشل الأهلي في تجاوز دور الـ32 الإفريقي أمام البن الاثيوبي، حيث تعادل الفريقين ذهابًا في القاهرة 1/1، قبل أن يتكرر التعادل إيابًا بنتيجة 2/2
- 1999
تجاوز الأهلي نظيره ماجي ماجي التنزاني بعدما تغلب عليه بنتيجة 5/0 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.
- 2000
تخطي الأهلي فريق توسكر الكيني بعدما فاز عليه 3/2 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.
- 2001
استهل الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة ري دسي بطل اريتريا، وتغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين، ونجح في حصد لقب البطولة في هذا العام علي حساب صن داونز الجنوب إفريقي.
- 2002
بدأ الأهلي مشواره بدوري أبطال إفريقيا أمام فريق فاستاك الكيني، وتغلب عليه بنتيجة 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
- 2004
فشل الأهلي في تجاوز دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في القاهرة وتعادل سلبيًا في الخرطوم.
- 2005
تخطي الأهلي عقبة فريق فيلا الأوغندي بعدما تغلب عليه بسداسية نظيفة في القاهرة، ,تعادل سلبيًا في اوغندا، ونجح المارد الأحمر في التتويج باللقب في هذا العام.
- 2006
استهل الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فريق توسكر الكيني، وتغلب عليه ذهابًا وإيابًا 2/0، 3/0، ونجح الأحمر في التتويج بلقب البطولة هذا العام على حساب الصفاقسي التونسي.
- 2007
تأهل الاهلى لدور الـ16 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2007 بعد تجاوز فريق هايلاندرز بطل زيمبابوى بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32، وخسر اللقب أمام النجم الساحلي في النهاية.
- 2008
صعد الأهلي لدور الـ16 مباشرة بعد انسحاب فريق التحرير بطل اريتريا.
- 2009
استهل الأهلي مشواره بالبطولة الإفريقية بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، وفاز عليه ذهابًا وإيابًا 3/0، 1/0.
- 2010
تجاوز الأهلي فريق جانرز (أرسنال) بطل زيمبابوي بعدما تفوق عليه بنتيجة 2/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32.
- 2011
تخطي الأهلي عقبة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 2/1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32.
- 2012
تقابل الأهلي مع فريق البن الاثيوبي في دور الـ32 للبطولة وتعادل الفريقين سلبيًا في اثيوبيا، وفاز الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة، ونجح في التتويج بلقب البطولة هذا العام على حساب الترجي التونسي.
- 2013
تجاوز الأهلي فريق توسكر الكيني في دور الـ32، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.
- 2014
واجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-3.
- 2015
تخطي الأهلي فريق الجيش الرواندي في دور الـ32، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
- 2016
استهل الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فريق ريكرياتيفو الانجولي وتعادل الفريقين سلبيًا في أنجولا، وفاز المارد الاحمر 2-0 في القاهرة.
- 2017
تخطى الأهلي فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، بعدما فاز في القاهرة 1/0، وتعادل سلبيًا في جنوب إفريقيا.
- 2018
تجاوز الأهلي عقبة فريق مونانا الجابوني في دور الـ32، حيث تغلب عليه ذهابًا وإيابًا 4-0، 3-1.
- 2019
تقابل الأهلي أمام فريق جيما جيفارا الاثيوبي في دور الـ32 من النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020، وفاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0 وخسر لقاء الإياب بهدف دون در.
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