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حقوقي فلسطيني: عقوبة جريمة قتل إسراء غريب السجن من 5 إلى 15 سنة (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
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حقوقي فلسطيني: عقوبة جريمة قتل إسراء غريب السجن من 5 إلى 15 سنة (فيديو)
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة حول مقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب، مشيرًا إلى أنه تم تسليم التقرير النهائي للطب الشرعي للنيابة العامة الفلسطينية في 10-9-2019.

وقال "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن الوفاة ليست طبيعية ولكنها جنائية وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي، موضحًا أن التقرير أثبت وجود كدمات قديمة وحديثة وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف أن النيابة العامة الفلسطينية لم تحظر على وسائل الإعلام النشر في القضية بل أهابت بتوخي الحذر من الشائعات؛ لأن القانون الفلسطيني لا يسمح بحظر النشر على وسائل الإعلام إلا بحكم قضائي، منوها بأنه خلال 22 يوما من الوفاة أنجزت النيابة تحقيقا كاملا من استجوابات وسماع الشهود ومواجهات ومذكرات.

وتابع المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخص وهم: زوج شقيقة المغدور بها وشقيقيها، ومشعوذ، لافتا إلى أن النائب العام الفلسطيني أكد أن قضية إسراء غريب لا تندرج ضمن ما يسمى "جرائم الشرف"، كما أسندت النيابة العامة الضرب المؤدي إلى الموت.

ونوه بأن الفتاة كانت تناولت عقار نفسي وهذا يوضح أن "إسراء" تعرضت لصدمات نفسية وضرب وحشي؛ وكل ذلك أدى إلى قصور في التنفس مما أحدث الوفاة، مشددا على أن ما حدث جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة.

يشار إلى أن قصة إسراء تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن اجتاح هاشتاغ "كلنا إسراء غريب" مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت مؤسسات نسوية وناشطون وحقوقيون أن ما حدث لإسراء هو جريمة قتل ارتكبها أهلها، بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من الأقرباء.

وبرهن النشطاء على حديثهم إن إسراء دخلت المستشفى في التاسع من أغسطس، وهي مصابة بكسر في عمودها الفقري وعلى جسدها عدة كدمات، مباشرة بالاضافة إلى وجود تسجيل مرئي من داخل المستشفى يُسمع فيه صوت إسراء تصرخ وكأنها تتعرض للضرب.
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المزيد عن: فلسطين النيابة العامة الفلسطينية الحق الفلسطينية إسراء غريب
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