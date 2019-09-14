حفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل!

وأثارت صورة انتشرت لدانييلا، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول يوم في الروضة

وتظهر في الصورة حفيدة هيفاء وهبي وهي بالزي المدرسي لأول يوم، وممسكة لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "توقف عن البكاء يا أمي.. هذا أول يوم لي في روضة الأطفال (الحضانة)".





وأرفقت زينب فياض تلك الصورة بتعليق، قالت فيه: "كيف يمكنني التوقف عن البكاء كل صباح، عندما لا استطيع البقاء بعيدا عند لبضع دقائق".





ثم تابعت قائلة "كيف المدرسة مع أولادكن، أنا معاناتي كل يوم الصبح، أنني لا استطيع أن ابعد عن دانيلا لثواني، ما بصدق كيف سترجع لقلبي مجددا! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع".









وكانت صورة حفيدتا هيفاء وهبي قبل أيام قد أحدثت ضجة مشابهة على مواقع التواصل، بعدما شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ووالدة الطفلتين وهف ودانييلا، الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، واللتان ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.



