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حفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل!

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:51 ص
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حفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل!
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نشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، صورة لابنتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، تظهر ابنتها دانييلا، حفيدة هيفاء وهبي، وهي في "أول يوم دراسة".

وأثارت صورة انتشرت لدانييلا، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة بحث الصور عن حفيدة هيفاء

أول يوم في الروضة

وتظهر في الصورة حفيدة هيفاء وهبي وهي بالزي المدرسي لأول يوم، وممسكة لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "توقف عن البكاء يا أمي.. هذا أول يوم لي في روضة الأطفال (الحضانة)".

وأرفقت زينب فياض تلك الصورة بتعليق، قالت فيه: "كيف يمكنني التوقف عن البكاء كل صباح، عندما لا استطيع البقاء بعيدا عند لبضع دقائق".

ثم تابعت قائلة "كيف المدرسة مع أولادكن، أنا معاناتي كل يوم الصبح، أنني لا استطيع أن ابعد عن دانيلا لثواني، ما بصدق كيف سترجع لقلبي مجددا! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع". 

نتيجة بحث الصور عن دانييلا حفيدة هيفاء

وكانت صورة حفيدتا هيفاء وهبي قبل أيام قد أحدثت ضجة مشابهة على مواقع التواصل، بعدما شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ووالدة الطفلتين وهف ودانييلا، الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، واللتان ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.

ونالت صور حفيدات هيفاء وهبي، إعجاب الآلاف من متابعي والدتهما، الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما.


زينب فياض

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.


وكانت زينب فياض، استعرضت عبر حسابها على "إنستغرام"، في شهر أغسطس/آب، منزل والدها المميز في لبنان، وتصميمه الضخم والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين المكان، إضافة إلى الحديقة الغنية بالاشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان.


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