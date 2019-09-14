حفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل!
السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:51 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
نشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، صورة لابنتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، تظهر ابنتها دانييلا، حفيدة هيفاء وهبي، وهي في "أول يوم دراسة".
وأثارت صورة انتشرت لدانييلا، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أول يوم في الروضة
وتظهر في الصورة حفيدة هيفاء وهبي وهي بالزي المدرسي لأول يوم، وممسكة لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "توقف عن البكاء يا أمي.. هذا أول يوم لي في روضة الأطفال (الحضانة)".
وأرفقت زينب فياض تلك الصورة بتعليق، قالت فيه: "كيف يمكنني التوقف عن البكاء كل صباح، عندما لا استطيع البقاء بعيدا عند لبضع دقائق".
ثم تابعت قائلة "كيف المدرسة مع أولادكن، أنا معاناتي كل يوم الصبح، أنني لا استطيع أن ابعد عن دانيلا لثواني، ما بصدق كيف سترجع لقلبي مجددا! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع".
وكانت صورة حفيدتا هيفاء وهبي قبل أيام قد أحدثت ضجة مشابهة على مواقع التواصل، بعدما شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ووالدة الطفلتين وهف ودانييلا، الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، واللتان ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.
ونالت صور حفيدات هيفاء وهبي، إعجاب الآلاف من متابعي والدتهما، الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما.
زينب فياض
يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.
وكانت زينب فياض، استعرضت عبر حسابها على "إنستغرام"، في شهر أغسطس/آب، منزل والدها المميز في لبنان، وتصميمه الضخم والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين المكان، إضافة إلى الحديقة الغنية بالاشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان.
Advertisements
- شاهد.. حفيدة كاظم الساهر تخطف الأنظار (صورة)
- طفلة الساحل مع "مبارك" تثير ضجة على مواقع التواصل (صور)
- هيفاء وهبي تحدث ضجة في "إنستجرام" بعد ارتدائها فستان شفاف (صورة)
- حفيده الحاجة زينب تنهار من البكاء على الهواء (فيديو)
- شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
- مفاجأة.. هيفاء وهبي ترتدي فستان رانيا يوسف في حفل رأس السنة بتونس (صور)
- منصف المزغني : مستعد لكتابة أغنية لـ''ولد عواطف''
- هيفاء وهبي تكشف حقيقة زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر