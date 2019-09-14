هيجواين: سأثبت قيمتي مع اليوفي.. وهذا سر اختياري للرقم 21

أجرى النجم الدولي الأرجنتيني جوانزالو هيجواين، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مقابلة صحفية، مع شبكة "سكاي سبورت" وذلك قبل يومين من لقاء فيورنتينا ببطولة الدوري الإيطالي.





وحول مواجهة نابولي السابقة قال هيجواين: "ضد نابولي كانت مباراة من المشاعر القوية ، بعد البدء بشكل جيد في المباراة كان لدينا تراجع بدني جعلنا نعاني ورغم ان النهاية كانت سيئة الحظ لهم لكنها كانت بمثابة فوز مستحق لنا ".





وأضاف اللاعب حول رغبته من البداية بعد العودة قال: "انا هنا لاثبات قيمتي ، اردت البقاء من اليوم الاول الذي عدت فيه ، انا سعيد لوجودي في اليوفي , في نادي كبير مع مجموعة كبيرة و قاعدة كبيرة من المشجعين , في مدينة اعرفها".





وبسؤواله عن تحوله للرقم 21 و(خلق العذر للنادي) قال هيجواين: "هذا قرار اتخذته , قررت استبدال الرقم 9 رغم انه كان متاحاً , مع رقم اليوم الذي ولدت فيه ابنتي و لآخذها معي في كل مباراة , اختيار من القلب".





وأكمل تصريحاته قائلاً عن تركيزه بالحاضر والنظر للموسم الماضي ولقاء فيورنتينا : "لا افكر بالماضي , لدي حاضر و مستقبل فقط ، سيكون موسم مهم , العام الماضي كان صعباً بالنسبة لي لكني وصلت كذلك للرقم المزدوج و فزت بالدوري الاوروبي ، الان افكر فقط بموسمنا".





واستطرد اللاعب المخضرم: "لدي ذكريات جيدة ضد فيورنتينا فقد خضت اول مباراة مع اليوفي ضدهم ، ليس من السهل اللعب في الفرانكي لكن يجب ان نكون اقوياء كما نعرف و لنجلب الفوز لمنزلنا ، رونالدو ؟ انا عدت مع الفريق مع رونالدو الذي لا زال اكثر قوة و طموحاً و سعيد للعب معه مرة اخرى".



