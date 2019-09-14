قبل مواجهة كانو سبورت.. تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية غينيا الاستوائية (أرقام)

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة ضد فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، اليوم السبت، علي ملعب "مالابو" في غينيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وتأهل الأهلي لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطي فريق إطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة حيث تغلب عليه بنتيجة 4 – 0 في لقاء الذهاب، قبل أن يحقق فوزًا تاريخيًا في لقاء الإياب بنتيجة 9-0، بينما صعد فريق كانو سبورت لهذا الدور بعد تجاوز فريق ميكيلي بطل إثيوبيا بالفوز عليه 3-2 في مجموع المباراتين.









تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية غينيا الاستوائية





تقابل فريق الأهلي مع فريق وحيد من غينيا الاستوائية خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وهو فريق رينيسيمينتو الغيني، وذلك في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006.





انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ورينيسيمينتو في غينيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما حقق المارد الأحمر فوزًا كاسحًا في لقاء الإياب برباعية نظيفة سجل الأهداف (عماد متعب "هدفين" – عماد النحاس – محمد أبوتريكة).









والمثير في الأمر أن الأندية المصرية لم تواجه أندية غينيا الاستوائية سوي في مباراتي (الأهلي ضد رينيسيمينتو)، وكان الفريق الغيني بوابة المارد الأحمر للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في هذا العام، وقد يكون كانو سبورت طريق الأهلي لحل عقدة اللقب التاسع ويكون بوابته للتتويج باللقب القاري هذا العام.





اللقاء الأول بين كانو سبورت والأندية المصرية





تأسس نادي كانو سبورت في 28 مارس 2014 ويقع مقر النادي في مدينة "مالابو" بغينيا الاستوائية، ويرأس إدارة النادي الغيني دون كانديدو نسوي أوكومو.

حقق كانو سبورت لقب بطولة الدوري الغيني للمرة الأولي في تاريخه موسم 2018 - 2019، ليتأهل للمشاركة الأولي له في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويقود الفريق فنيًا المدرب الفرنسي أنطونيو أوليفيرا.









يخوض فريق كانو سبورت مبارياته علي ملعب "مالابو الجديد" وهو الملعب الخاص بالفريق، ويتسع لـ 15 ألف متفرج، ويعتبر هو الملعب الرسمي لمنتخب غينيا الاستوائية.





ولم يلتقي فريق كانو سبورت مع أي فريق مصري في تاريخه، بحكم عدم مشاركاته بالبطولات الإفريقية.





رينيه فايلر يبحث عن بداية سعيدة مع الأهلي





المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي يسعي لتحقيق بداية قوية رفقة الفريق الأحمر بالفوز في أولي مبارياته مع الفريق على كانو سبورت، حيث يكسب ثقة إدارة وجماهير القلعة الحمراء.





وكان "فايلر" قد تعرض لانتقادات عنيفة بعد إعلان إدارة النادي الأهلي التعاقد معه، وذلك بسبب تواضع السيرة الذاتية للمدرب، والتي لا تناسب تاريخ وقيمة النادي الأهلي وطموح جماهيره.









موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة لها





تبدأ مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وستذاع علي قناة "أون سبورت" الفضائية المصرية، علي القمر الصناعي نايل سات تردد 10853 أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل الخطأ 3 / 4.





قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني



حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.