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مرتضى منصور يعلن تكفله بعلاج مؤمن زكريا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
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مرتضى منصور يعلن تكفله بعلاج مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 
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أكد الإعلامي خالد الغندور ولاعب نادي الزمالك الأسبق، أن  مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن أنه مستعد  لعلاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على نفقته الخاصة.

وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة الحدث اليوم: أن مرتضى منصور سيتكفل بعلاج لاعب الأهلي على نفقته الشخصية.

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.

يذكر أن اللاعب سبق وأنلعب للزمالك لمدة موسمين قبل أن ينتقل الى الأهلي موسم 2014/2015 ، ورحل عن الأهلي خلال انتقالات يناير الى نادي أحد السعودي ولكن عاد سريعا دون أن يسارك مع فريقه الجديد بسبب الإصابة التي تعرض لها. 
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