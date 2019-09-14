والدة طفل المنشية المختطف بعد تحريره: "ابني كان هيتدبح.. والسيسي رجعه"
السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
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هدى عبدالرازق
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عقبت سحر السيد، والدة الطفل المحرر من الاختطاف بمنشية ناصر، على استرداد طفلها، قائلة: "ربنا يخلي الرئيس السيسي اللي رجع ابني".
وأضافت والدة الطفل، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أنا ابني كان هيتدبح، وقالوله إحنا بناخد العيال ندبحها"، موضحة أن ابنها يعمل مع والده في أعماله الخاصة.
ومن ناحيته وجه والد الطفل التحية إلى وزير الداخلية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن نجله اختطف لمدة 5 أيام، مؤكدًا أنه ليس له أي وساطة في وزارة الداخلية، وقدم بلاغ بصورة عادية، معقبا: "ربنا يخلي الريس ووزير الداخلية".
وأضاف، أن المختطفين طلبوا 3 مليون جنيه، معقبا: "متخيلين أني ملياردير"، مؤكدًا أنه فوجىء أن أحد الذين كانوا يعملون معه شارك في اختطاف ابنه.
وعقب الإعلام عمرو أديب، أن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حفظ الأمن العام، مضيفا: "إحنا عشنا أيام سودة، العربيات بتتخطف والستات بتتخطف، وكانت البلد سداح مداح"، منوها بأن المختطفين طلبوا فدية مقدارها 3 مليون جنيه، مضيفا: "اللي خطف الولد كان شغال مع أبوه.. يعني واحد شغال معاك ويخونك، الشيطان شاطر".
ونوه بأن أغلب تلك الجرائم يكون من أفراد حولك، مضيفا: "خانه في ابنه، بس الحمد لله أنه رجع".
ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجه من يوم الجمعة حتى الإثنين من الشاعة العاشرة مساءا، ويناقش البرنامج مختلف القضاياا من سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن وجود فقرة ثابته مع الفنانة رجااء الجداوي يناقشون فيها قضاياا اجتماعية، وفقرة ثابتة عن الفكر الديني مع الدكتور سعد الدين الهلالي.
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