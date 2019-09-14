اسعار الذهب اليوم السبت بعد تسجيلها تراجعات جديدة
اسعار الذهب اليوم
سجلت اسعار الذهب اليوم استقرارً بمحلات الصاغة عقب التراجع الكبير الذي شهدتة الايام الماضي بالتزامن مع هبوط السعر العالمي.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة:
وكانت أسعار الذهب تراجعات أمس بقيمة 5 جنيهات؛ ليسجل اليوم سعر عيار 21 نحو 686 جنيهًا، بعدما سجل أمس، وبلغ سعر عيار 24 نحو 785 جنيه للجرام، ووصل سعر عيار 18 إلى 586 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5485 جنيه.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون
مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
789 إلى 786
|
عيار 22
|
720 إلى 719
|
عيار 21
|
689 إلى 686
|
عيار 18
|
589 إلى 586
|
عيار 14
|
458 إلى 459
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.418 إلى 24.489
|
الجنيه الذهب
|
5,496 إلى 5,512
|
الكيلو
|
785.143 إلى 787.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
790.5
جنيه
|
48.23$
|
سعر الذهب عيار 22
|
724.63جنيه
|
44.21$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
691.70جنيه
|
42.20$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
592.88جنيه
|
36.17$
|
سعر الذهب عيار 14
|
461.13جنيه
|
28.13$
|
سعر الذهب عيار 12
|
395.25جنيه
|
24.11 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
296.44جنيه
|
18.08 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,585 جنيه
|
1,500 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,534 جنيه
|
337.58 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
790,500 جنيه
|
48,225 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه
مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
11 سبتمبر
|
791.08
|
692.21
|
593.32
|
461.47
|
395.54
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
793.57
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
699.52
|
599.58
|
466.34
|
399.72
|
5سبتمبر
|
806.58
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.63
|
610.70
|
480.43
|
411.79
اسعار الذهب عالميًا:
سجلت اسعار الذهب العالمبة ارتفاعات طفيفة للغاية.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1507.96 دولار للأوقية
(الأونصة)، مرتفعا بشكل طفيف لهذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1515.60 دولار
للأوقية.
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