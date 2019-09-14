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اسعار الذهب اليوم السبت بعد تسجيلها تراجعات جديدة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
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اسعار الذهب اليوم السبت بعد تسجيلها تراجعات جديدة
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم

سجلت اسعار الذهب اليوم  استقرارً بمحلات الصاغة عقب التراجع الكبير الذي شهدتة الايام الماضي بالتزامن مع هبوط السعر العالمي.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة:

وكانت أسعار الذهب تراجعات أمس بقيمة 5 جنيهات؛ ليسجل اليوم سعر عيار 21 نحو 686 جنيهًا، بعدما سجل أمس، وبلغ سعر  عيار  24 نحو 785 جنيه للجرام، ووصل سعر عيار 18 إلى 586 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5485 جنيه.



 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

789 إلى 786

عيار 22 

720 إلى 719

عيار 21

689 إلى 686

عيار 18

589 إلى 586

عيار 14

458 إلى 459

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.418 إلى 24.489

الجنيه الذهب

5,496 إلى 5,512

الكيلو

785.143 إلى 787.429

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 790.5 جنيه       

 48.23$

سعر الذهب عيار 22

 724.63جنيه

 44.21$

اسعار الذهب عيار 21

691.70جنيه       

42.20$

اسعار الذهب عيار 18

 592.88جنيه

36.17$

سعر الذهب عيار 14

461.13جنيه

28.13$

سعر الذهب عيار 12

395.25جنيه

24.11 $

سعر الذهب عيار 9

296.44جنيه

18.08 $

اسعار أوقية الذهب

24,585 جنيه

1,500 $

اسعار جنيه الذهب

5,534 جنيه

337.58 $

اسعار كيلو الذهب

790,500 جنيه

48,225 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

11 سبتمبر

791.08

692.21

593.32

461.47

395.54

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

793.57

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

6 سبتمبر

799.43

699.52

599.58

466.34

399.72

5سبتمبر

806.58

705.78

604.95

470.51

403.29

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.70

480.43

411.79

 

اسعار الذهب عالميًا:

سجلت اسعار الذهب العالمبة ارتفاعات طفيفة للغاية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1507.96 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا بشكل طفيف لهذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1515.60 دولار للأوقية.

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