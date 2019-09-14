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"أديب" يعلق على مسلسل الجاسوس الإسرائيلي.. ويروي مشهدا غريبا به

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:50 ص
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أديب يعلق على مسلسل الجاسوس الإسرائيلي.. ويروي مشهدا غريبا به
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه شاهد مسلسل عن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين على "نت فليكس" كاملا، موضحًا أن إيلي كوهين كان السبب في ضياع الجولان في سوريا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المسلسل مستواه ضعيف، وأحداثه ساذجة، معقبا: "المسلسل كله في الهجايص"، لافتًا إلى أن هناك مشهد في المسلسل عن زيارة إيلي كوهين إلى محمد بن لادن، فشاهد طفل صغير فسأله من هذا، فرد "بن لادن": "ده أسامة ابني"، موضحًا أنه لا يعلم إن كان حقيقيا أم لا.

واعتبر أن المسلسل نوع من الحقن تحت الجلد، منوهًا بأن إيلي كوهين تم إعدامه في نهاية حياته، ولكن إسرائيل طلبت مؤخرًا جثمان إيلي كوهين من سوريا رغم مرور نحو 55 عام على وفاته.

وأضاف، "لما اتكلمت وشكرت في فيلم الممر، الجرائد الإسرائيلية مسكتتش.. دول أبطالنا ولازم نتكلم عنهم".

وتدور أحداث فيلم الممر عن كتيبة مصرية في حرب الاستنزاف، وقد حقق الفيلم نجاح باهم وتخطت إيراداته 73 مليون جنيه خلال أول 10 أسابيع من عرضه.

ويضم فريق عمل الفيلم عدد من النجوم منهم أحمد عز، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي.

وقد سبق وأشاد الإعلامي عمرو أديب بفيلم الممر، مؤكدا أنه فيلم يشرف كل المصريين، وقد دخل التاريخ، مؤكدا أن الجيش المصري أعطاهم كل الإمكانيات حتي يخرج الفيلم بشكل عظيم.

وقد أدى إياد نصار دور ضابط إسرائيلي بفيلم الممر، وتقمص الدور بشكل كبير جعل المشاهدين يرونه وكأنه إسرائيلي بالفعل، وفرحوا عندما ضرب بالفيلم، وذلك حسبما صرح النجم إياد نصار بنفسه خلال حواره ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب.

وكشف الإعلامي عمرو أديب أنه بكى تأثرا بالفيلم، قائلا: "أجهشت بالبكاء أكثر من 7 ساعات"، وقد تم الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم حركات الأكشن بالفيلم
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