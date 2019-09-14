شاهد.. إطلالات الفنانين والمشاهير في مهرجان "القنوات الفضائية" (صور)









حرصت الفنانة مروة عبد المنعم، على حضور مهرجان الفضائية في دورته العاشرة، الذى يقام حاليا فى أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وتعمدت مروة خلال الحفل على الظهور بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستانا باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت عقد بسيط فى رقبتها، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع إطلالتها الجميلة.





وتعاقدت مؤخرا شبكة تليفزيون "النهار" مع الفنانة مروة عبد المنعم، لتقديم برنامج الأطفال "بنات وولاد.





نيرمين الفقى تتألق بالذهبي





كما حرصت الفنانة نرمين الفقى على الحضور ،وارتدت فستانا باللون الذهبى،وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها،ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع اطلالتها الرائعه.





رشاقتها





وشاركت الفنانة نيرمين الفقى مؤخرا مسلسل أبو العروسة جسدت من خلاله شخصية" عبير "زوجة الفنان مدحت صالح.





أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل دارت حول المشاكل داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.





والمسلسل كان ينتمى إلى نوعية الدراما المطولة 120حلقة تم عرضهم على جزئين، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، كارولين عزمى، محمود حجازى، أحمد صيام،ميدو عادل، ولاء الشريف، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.





كما تألقت الفنانة إسعاد يونس بفستانا باللوم الأسود،تم تكريمها لحصول برنامجها "صاحبة السعادة" على أفضل برنامج وذلك من خلال استفتاء وتصويت الجمهور.





بوسي تتألق بالأحمر





واختارت الفنانة بوسي اللون الأحمر لكى تتألق به فقد ارتدت فستانا كب باللون الأحمر ،مع تسريحة شعر جديدة ،ووضعت ميك أب يتناسب مع إطلالتها الجميلة.





انجى وجدان تتألق بالاسود





كما حضرت الفنانة انجى وجدان الحفل وارتدت فستانا باللون الأسود، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع إطلالتها المميزة، وارتدت عقد بسيط فى رقبتها.





منة فضالى تتألق بالسيلفر





كما ارتدت الفنانة منة فضالى فستان سيلفر من تصميم هانى البحيرى،ومكشوف من منطقة الكتف، و ببطن مكشوف،حذاء لامع بنفس لون الفستان ،وتشارك منه حاليا فى مسلسل "قيد عائلى2"ويعرض على قناة dmc وهو بطولة :عزت العلايلي، صلاح عبد الله ،منه فضالى،ميرفت أمين ،تأليف محمد رجاء ،ميشيل نبيل ،إخراج تامر حمزة.







