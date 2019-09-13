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أسرة "الفجر" تهنئ الزميلين أحمد مختار ومروة الشافعي بالزفاف السعيد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:38 م
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أسرة الفجر تهنئ الزميلين أحمد مختار ومروة الشافعي بالزفاف السعيد
أحمد ومروة
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في جو عائلي ووسط أجواء الصيف الساحرة، احتفل الزميل أحمد مختار، بزفافه على الزميلة مروة الشافعي، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأحباب.

وتهنئ أسرة بوابة الفجر الإلكترونية، وجميع الزملاء العروسين، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والسرور.

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