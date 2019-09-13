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ديساير يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزاد الجزائري

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:41 م
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ديساير يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزاد الجزائري
بيراميدز
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى؛ أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل

خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس.

ممدوح عيد يرحب ببعثة شباب بلوزداد

حرص ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على زيارة تدريبات فريق شباب بلوزداد الجزائري والمتواجدة حاليا في القاهرة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورحب عيد ببعثة شباب بلوزداد في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر والجزائر، وأن الفريق سيلقى كل الترحيب والاهتمام.
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