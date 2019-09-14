ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير سياسي: مؤتمرات الشباب خرجت بـ 48 توصية طورت من الدولة (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:59 ص
Advertisements
خبير سياسي: مؤتمرات الشباب خرجت بـ 48 توصية طورت من الدولة (فيديو)
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور أيمن الدهشان، استشاري التنمية البشرية والخبير السياسي إن مؤتمرات الشباب أحد مقاومات الدولة المصرية للرد على الشائعات، كما يعد أحد الأمور الهامة لتعريف الأسر المصرية ما يحدث في الدولة، مشيرًا إلى أن بلادنا أصبحت قوية بشبابها.

وأضاف "الدهشان"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أن جلسة "أسال الرئيس" في المؤتمر السابع شهدت استقبال 564 ألف سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهذا مؤشر للتواصل المجتمعي بين القيادة والشعب.

وتابع استشاري التنمية البشرية والخبير السياسي: "مؤتمرات الشباب توضح إنجازات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن مؤتمرات الشباب السابقة خرجت بـ 48 توصية طورت من الدولة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، غدا السبت الموافق 14 سبتمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد.

ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net.

ويستقبل المؤتمر 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

ويمثل المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، ليعرض الشباب أفكارهم وأطروحاتهم لقيادات الدولة، كما يعد فرصة للنقاش والتواصل بين الرئيس والشباب حول القضايا التي تهم المجتمع. 

وكان المؤتمر الوطني الأول للشباب، عقد بمدينة شرم الشيخ فى أكتوبر عام 2016، بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من مُختلَف محافظات الجمهورية وكانت.

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب على رأس أولوياته منذ توليه الحكم، ويعتبر الاستثمار في البشر وتنمية البشر من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في مصر.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مؤتمرات الشباب السيسي اسأل الرئيس أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
-
x
14:15
-
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
13:30
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
-
x
13:00
-
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر