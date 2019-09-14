خبير سياسي: مؤتمرات الشباب خرجت بـ 48 توصية طورت من الدولة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الدهشان، استشاري التنمية البشرية والخبير السياسي إن مؤتمرات الشباب أحد مقاومات الدولة المصرية للرد على الشائعات، كما يعد أحد الأمور الهامة لتعريف الأسر المصرية ما يحدث في الدولة، مشيرًا إلى أن بلادنا أصبحت قوية بشبابها.





وأضاف "الدهشان"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أن جلسة "أسال الرئيس" في المؤتمر السابع شهدت استقبال 564 ألف سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهذا مؤشر للتواصل المجتمعي بين القيادة والشعب.





وتابع استشاري التنمية البشرية والخبير السياسي: "مؤتمرات الشباب توضح إنجازات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن مؤتمرات الشباب السابقة خرجت بـ 48 توصية طورت من الدولة.





ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، غدا السبت الموافق 14 سبتمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد.





ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net.





ويستقبل المؤتمر 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.





ويمثل المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، ليعرض الشباب أفكارهم وأطروحاتهم لقيادات الدولة، كما يعد فرصة للنقاش والتواصل بين الرئيس والشباب حول القضايا التي تهم المجتمع.





وكان المؤتمر الوطني الأول للشباب، عقد بمدينة شرم الشيخ فى أكتوبر عام 2016، بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من مُختلَف محافظات الجمهورية وكانت.





ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب على رأس أولوياته منذ توليه الحكم، ويعتبر الاستثمار في البشر وتنمية البشر من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في مصر.