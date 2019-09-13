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مؤمن زكريا يرد على كلمة "عشوائي".. ويؤكد: ميدو لاعبني في مركز جديد (فيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:17 م
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مؤمن زكريا يرد على كلمة عشوائي.. ويؤكد: ميدو لاعبني في مركز جديد (فيديو)
مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 
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حل مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، ضيفاً في أولي حلقات برنامج "ع الدكة"، الذي يقدمه المذيع إبراهيم عمر، والذي يتم عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب. 


وكشف مؤمن زكريا خلال الحلقة، عن العديد من الكواليس التي شهدها خلال مشواره الاحترافي، كما تحدث عن بعض المشاكل التي واجهته خلال الفترة السابقة، وعن علاقته بجاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، كما تحدث حول الفترة التي قضاها في نادي أحد السعودي، فضلاً عن المواقف الطريقة التي جمعته باللاعب مع محمد صلاح علي الدكة. 


وأستهل تصريحاته خلال الحلقة، قائلاً: "هناك البعض من الناس يرون أنني عشوائي في التمركز، وهذا الموضوع لا يزعجني إطلاقاً، فأنا أشكر الله إنني أستطيع أن أتمركز في المكان المناسب والوقت المناسب لإحراز الهدف".


وأضاف: "ميدو هو المدرب الوحيد الذي لاعبني "دينفرد"، وأنا لم أكن ألعب في هذا المركز إطلاقاً، وهذا كان من أسباب نجاحي في نادي الزمالك مع ميدو في هذا المركز".


وتابع: "جنش يعتبر بمثابة شقيق لي وليس مجرد زميل ملاعب، فقد كنا دائماً نجلس معاً في غرفة واحدة، فهو يمتاز بطيبة القلب والتفاهم، وكنت أحب الجلوس دائما معه".


يذكر أن برنامج" ع الدكة"، هو أول برنامج رياضي ديجتال في مصر، يستضيف خلاله العديد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، كما يتضمن فقرات ترفيهية ورياضية معهم، وهو من إنتاج شركة 7DRK، ورئيس التحرير عمرو الجرزاوي، وفكرة وتقديم إبراهيم عمر، إخراج خالد عبد الرحمن، ويتم عرضه يوم الثلاثاء من كل أسبوع. 

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