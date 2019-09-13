كيف ننجي أنفسنا من الحسد بالقرآن والسنة النبوية

حذر الرسول صلي الله عليه وسلم من الحسد وعواقبه الخطيرة فقوله "إيَّاكْم والحسدَ، فإنَّ الحسدَ يأكُلُ الحسناتِ كَما تأكُلُ النَّارُ الحطبَ أو قال: العُشب" رواه ابو داود.

وتحدث الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، عن الحسد وعواقبه.

وقال "المطلق": "الحسد يفسد عقل صاحبه، ويحمله على ارتكاب الحماقات، فيبوء بالإثم، ومحق الحسنات، ويزدريه الناس، ويذهب صحته، فيضرّ الحاسد نفسه قبل أن يضرّ المحسود".

علاج الحسد من القرآن والسنة النبوية

يجمع الله تعالي الكثير من التفاصيل في الأية الكريمة {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} آل عمران: 134

حاول السيطرة علي غضبك وعدم الشماته من أي شخص والعفو عن الناس، فنقاء القلب هبة من الله ويجازي بها الله الإنسان بالحسنات والثواب .

ثاني شئ هو الثقة الكاملة في الله سبحانه وتعالي، فالتوكل الكامل علي الله يكفي المرء الضرر والإضطاد الذي يتسبب الناس فيه إليه لقوله تعالي {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} الطلاق: 3

المداومة علي ذكر الله :

وذلك من خلال اللجوء إلي الله تعالي وقراءة أذكار الصباح والمساء يومياً والدعاء إلي الله بأن يحفظك من الحسد والحاسدين . وذلك من خلال كثرة الإستغفار وقراءة المعوذعتين وسورة الإخلاص وأيه الكرسي بقلب ونية صادقة ثلاث مرات في الصباح والمساء . والإلتزام بأذكار الصباح والمساء والتعوذات النبوية ” أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء . رواه الترمذي .

عند الإلتزام بهذه العادة سوف تكتسب الحسنات وأجر عظيم لإحياء سنة النبي صلي الله عليه وسلم إن شاء الله .

ومن الأذكار التي تداوم عليها

اللَّهُمَّ أنت ربِّى لا إله إلا أنتَ ، عليك توكلتُ ، وأنتَ ربُّ العرشِ العظيم ، ما شاء اللهُ كان ، وما لم يشأْ لم يكن ، لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله ، أعلم أنَّ اللهَ على كُلِّ شىء قديرٌ ، وأنَّ الله قد أحاط بكل شىء علماً ، وأحصَى كُلَّ شىءٍ عدداً ، اللَّهُمَّ إنى أعوذُ بِكَ مِن شَرِّ نفسى ، وشَرِّ الشيطانِ وشِرْكه ، ومِن شَرِّ كُلِّ دابةٍ أنتَ آخذٌ بناصيتها ، إنَّ ربِّى على صِراط مستقيم ))

الرقية الشرعية :

هناك العديد من الأيات القرانية الكريمة التي تتلي كوسيلة لعلاج الحسد وعند الرجوع إلي الأحاديث النبوية سوف تجد عن عائشة رضي الله عنها قالت ” كان رسول الله يأمرني بأن أسترقي من العين ” (الحديث رقم 3512 فصل الطب، سنن إبن ماجة، المجلد رقم 4 ) . يمكنك قراءة أيات الرقية الشرعية من القرأن الكريم والأذكار النبوية .

حماية الأطفال :

بالرغم من أننا نفعل كل شئ لحماية أطفالنا ومستقبلهم إلا أن الأطفال يمكن أن يتأثروا بالحسد ويجب حمايتهم حسب السنة فكان النبي صلي الله عليه وسلم يتسعيذ الحسن والحسين ويقول : ” أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ” رواه الترمذي .

الوضوء :

الإلتزام بالوضوء والطهارة وأداء الصلاة في وقتها وخصوصاً صلاة الفجر وقراءة المعوذتين . وإن عرفت من هو الذي أصابك بالعين يجب ان تطلب منه الوضوء وأن تغتسل أنت بماء وضوءه هو ويجب عليه حينها أن لا يرفض هو الأمر وهو ما ثبت غتسال المحسود بغسل العائن : وتستخدم هذه الطريقة إذا عرف الحاسد ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ” رواه مسلم في صحيحه ” ، وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ . رواه أبو داود

الكتمان :

أن كنت تريد أن تقى نفسك شر الحسد وتصرفة عنك عليك بكتمان أمورك و بالمحافظة على السر في قضاء الحوائج، لما ثبت من حديث معاذ بن جبل ” رضي الله عنه” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود) ( صحيح الجامع – 943 ) .

تذكر نعم الله عليك :

إذا رأي احدكم شيئاً يحبه عند شقيقه يذكر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . أو الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم . قول الله أكبر ثلاث مرات هي علاج لفتنة العين ويدفع العين بعيداً إذا كنت خائف من أن تحسد علي شئ لديك .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فٍان العين حق ” .

تذكر إرادة الله :

كلما رأي المرء شيئاً يحبه سواء مال أو أولاد،،، أي شئ يحبه يجب أن يذكر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . لتذكر أن كل شئ بإرادة الله . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة ، من أهل أو مال أو ولد ، فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فيرى فيه آفة دون الموت »

الإنتظام علي قراءة القران الكريم :

الحرص علي قراءة سورة الملك والإخلاص والمعوذتين قبل النوم وفي الصباح قراءة صورة يس وسورة الرحمن وسورة الجن وسورة الملك . وفي المساء قراءة سورة الصافات، سورة الدخان، سورة الملك، سورة المعارج .

أدعية مفيده في علاج الحسد

١- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ. رواه مسلم.

٢- وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ . رواه مسلم