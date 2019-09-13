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أول رد فعل لمحافظ الشرقية على واقعة إهانة بائعة التين الشوكي (فيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:35 م
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أول رد فعل لمحافظ الشرقية على واقعة إهانة بائعة التين الشوكي (فيديو)
ممدوح غراب
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في أول رد فعل على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والذي يظهر سيدة تشكو من قيام موظف بمجلس مدسنة أبو كبير بالتعدي عليها ورش المياه على وجهها وما تبيعه من تين شوكي، وذلك بسبب عدم دفعها 3 جنيهات، قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتاح تحقيق عاجل في الواقعة.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو للسيدة بائعة التين الشوكي، وتُدعى "فايزة عبدالسلام، 50 سنة، والتي أوضحت خلاله تعرضها للتعدي وما حدث لها من إهانة بسبب 3 جنيهات.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بتعرض أي مواطن أو مواطنة على أرض المحافظه للضرر أو الإساءة مهما كانت الأسباب والملابسات.

وكلف المحافظ لجنة من مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالنزول إلى مكان الواقعه والتأكد من جميع الأقوال والملابسات، وذلك للوقوف على صحة الموقف حتى يتثنى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال من قام بهذا الفعل في حال ثبوت صحته.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينه أبو كبير، بإجراء تحقيق عاجل فيما ذُكر من معلومات، مؤكدًا بعد الانتهاء من التحقيقات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة والرادعه مع المخطيء لمنع تكرر حدوث مثل هذه التصرفات الفردية.

وقال المحافظ، إنه متضامن مع المواطنين في كافة شكواهم، موجهًا بسرعة الاستجابه لإيجاد الحلول لها، مضيفًا أنه "لن يسمح بالإضرار بالمواطنين في كسب رزقهم الحلال على أرض المحافظة".

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو للسيدة بائعة التين الشوكي، وتُدعى "فايزة عبدالسلام، 50 سنة، والتي أوضحت خلاله تعرضها للتعدي وما حدث لها من إهانة بسبب 3 جنيهات.

 
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