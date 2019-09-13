موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:02 م
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يلعب النادي الأهلي مع مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، غدًا السبت، على ملعب مالابو بعاصمة غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019/2020.
ونجح المارد الأحمر في تخطي دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي خاضه للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فريق اطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0، وانتهت مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، واكتسحه في مواجهة الإياب بتسعة أهداف دون مقابل.
وعلى الجانب الآخر، وصل فريق كانو سبورت إلى دور الـ32 بعد الفوز على فريق ميكيلي 70 إنديرتا في الدور التمهيدي، بعد انتصار كانو سبورت على أرضه وسط جمهوره في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة الإياب في إثيوبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وتعتبر هذه مباراة الأهلي وكانو سبورت هي المباراة الأولى التي سيخوضها المدير الفني السويسري الجديد رينيه فايلر، بعدما تعاقدت إدارة القلعة الحمراء معه خلفا للأجورواياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن الفريق عقب الخسارة والخروج من كأس مصر على يد بيراميدز، وقاد مؤقتًا محمد يوسف الفريق في لقائي الذهاب والإياب أمام اطلع برة.
ويتطلع "فايلر" لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى مع المارد الأحمر لتثبيت أقدامه داخل القلعة الحمراء، بالإضافة لتوطيد علاقته مع الجماهير المحبة للكيان الأهلاوي في بداية مشواره مع الفريق، كما أن المدرب السويسري يخشى مصير المدربين الأجانب، الذين قادوا الأهلي منذ مطلع الألفية الجديدة، ونتائجهم في بداية افتتاح مشوارهم الأفريقي مع المارد الأحمر والذي انتهى في غالبية السنوات بوداع البطولة.
موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا
سيواجه المارد الأحمر فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، غدًا السبت، في تمام الساعة 5 مساءًا.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا
ستُذاع مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا على قناة "أون سبورت - ON SPORT" الفضائية، ويدير اللقاء الحكم أحمد سيكو توريه.
التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت
من المتوقع أن يبدء رينيه فايلر مباراته أمام كانو سبورت بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات.
الهجوم: صلاح محسن أو (مروان محسن).
وليد أزارو يغيب رسميا عن مباراة كانو سبورت
تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد.
وأضاف محمود أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.
ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة.
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