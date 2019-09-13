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مصرع 5 وإخلاء 3500 آخرين نتيجة عاصفة ضربت إسبانيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:58 م
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مصرع 5 وإخلاء 3500 آخرين نتيجة عاصفة ضربت إسبانيا
ارشيفية
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الفجر
 
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أعلنت وزارة الداخلیة الإسبانیة إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فیما أصیب عدد كبیر بجروح متفاوتة في عاصفة "برونو"، التي ضربت شرقي إسبانیا متسببة في أضرار مادیة جسیمة.

وقالت الوزارة في بیان الیوم الجمعة، أن تم إرسال 4000 عنصر في الجیش وقوات الأمن الاسبانیة للمساعدة في أعمال مكافحة آثار الأمطار الغزیرة وإخلاء 3500 شخص من المناطق المتضررة حرصا على حیاتھم.

واضافت: العاصفة التي تضرب خمس محافظات ھي (فالنسیا) و(ألیكانتي) و(مورثیا) و(الباسیتي) و(ألمریا) شرقي البلاد تسببت في قطع 74 طریقا وإیقاف حركة القطارات وإغلاق المطارات في المناطق المتضررة.

وقالت وكالة الأرصاد الجویة الإسبانیة ان العاصفة التي تشھدھا المنطقة ھي الأسوأ في إسبانیا منذ عام 1917 عندما بدأت سلسلة الإحصاءات التاریخیة فیما قال التلفزیون الإسباني الرسمي ان الأمطار تسببت في الحالق أضرار مادیة جسیمة بالمنازل والمزارع والسیارات والبنى التحتیة.


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