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صحفي سعودي: نموذج وائل غنيم انتهى بالتشكك والضياع

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:15 ص
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صحفي سعودي: نموذج وائل غنيم انتهى بالتشكك والضياع
مشاري الذايدي
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أمنية فوزي
 
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علق الكاتب الصحفي السعودي مشاري الذايدي، على المقال الذي كتبه عن وائل غنيم، أحد رموز شباب ثورة 25 يناير، "هل تتذكرون فتى غوغل.. وائل غنيم"، قائلًا إن الثورة المصرية والثورة التونسية ما زالوا مواضيع قابلة للمناقشة والبحث والدراسة والتأمل، ومناقشة الأسباب التي جعلتهم يفعلون ذلك.

ولفت "الذايدي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، إلى أن جماعة الإخوان عملت في مثل هذه البيئة بنغمة ليبرالية وبشعارات الربيع العربي، متابعًا: "العام الذي حكم فيه الإخوان مصر لم نرى فيه اقتصاد أو أي استفادة أو أي شيء".

وأوضح الكاتب الصحفي السعودي، أن نموذج وائل غنيم الذي انتهى بالتشكك والضياع يعبر عن نموذج شباب بأكمله، ويجب أن نتوقف عند هذا الأمر.

وأضاف "الذايدي"، أن وائل غنيم لم يكن بمفرده، وإنما رافقه مجموعة من الشباب، وكان أيقونة لهم، مشددًا على أنه يجب أن يكون الوعي مستمر، ويجب أن نهتم بالشباب مثل الفلاح الذي يسقى الزرع ولا يهمله.

وتابع الكاتب الصحفي السعودي، أن هذه الصفحة يجب أن ننتبه لها دائمًا وليس باعتبارها صفحة وطويت.

وعن المظهر الذي ظهر به وائل غنيم، قال الكاتب الصحفي السعودي،: "مظهره أمر يخصه، ولكن يجب أن نتوقف على مسألة الانتحار التي تحدث عنها أكثر من مرة، لأن وائل لم يكن بمفرده".

ومن الجدير بالذكر، أن الشاب وائل غنيم، ظهر على صفحته على الفيس بوك، في بث مباشر، وظهر بمظهر غريب، بعد ابتعاده لفترة، حيث حلق شعر رأسه وحواجبه، وكان يتحدث بأسلوب غريب، ووصفه البعض بأنه أصيب بـ "الجنون".

يذكر أن وائل غنيم، من أحد شباب ثورة 25 يناير، والذي كان يدعو لها عن طريق الإنترنت، وظهر خلال فترة الثورة في الكثير من البرامج والقنوات باعتباره معبرًا عن الثورة.

وبعد ظهور وائل غنيم على الفيس بوك.. كتب الكاتب الصحفي السعودي مشاري الذايدي، مقالًا بعنوان، "هل تتذكرون فتى غوغل.. وائل غنيم"، وتحدث فيه عن ثورة 25 يناير، وعن وائل غنيم وشباب الثورة. 

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