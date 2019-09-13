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عمرو أديب يوجه رسالة للهارب محمد على

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:17 م
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عمرو أديب يوجه رسالة للهارب محمد على
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن من اخترع "الشتيمة الأبيحة" هم الإخوان، مؤكدًا أنه يستعرض لهجوم من محمد علي ووائل غنيم بعد حديثه عنهما.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أنا عارف أني هتشتم بأبويا وأمي، وهيقولوا نجوى فؤاد هى اللي رضعتني، وكأن دي حاجة عيب"، متابعًا ساخرًا: "مهو ده كلام الناس المحترمين.. بس أنا مستنيهم".

وتابع: "أنا ممكن اطلع من البرنامج، وأعملهم قناة على اليوتيوب، وأرد عليهم بطريقتهم.. وألبس قميص وافتحع لسرتي، وأجيب علبة سجائر مارليبورو، وأتكلم زيهم مهو أنا من مناطق شعبية.. وكأن مثلا المناطق الشعبية دي حاجة وحشة".

ووجه رسالة إلى محمد علي: "غير بقا يا محمد عايزين قصص جديدة عشان بقيت ممل.. وخلي بالك هيدولك موضوعين جداد تتكلم فيهم.. ومش قادر أقولك ربنا معاك".

ونوه بأن مؤتمر الوطني الثامن للشباب سيتضمن جلسة عن شائعات السوشيال ميديا، متوقعا أن يرد الرئيس السيسي عن كل الشائعات التي تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد عقب على ما ادعاه الهارب محمد علي عن تعاملاته المالية مع القوات المسلحة والهيئة الهندسية، واصفًا إياه بـ "التافه"، وأنه أصبح مملا، ولا يأتي بجديد، ومدة قصيرة ولن يجد ما يقدمه.

واستبعد أن يكون محمد علي مؤامرة، وأن الإخوان من دفعوه للظهور، معقبا: "محمد علي أتفه من أنه يكون إخوان".

ونوه بأن القوات المسلحة مثل "الضرس القوي الكل عايز يلخلخه"، متوقعا ظهور الدكتور محمد البرادعي قريبًا في موضوع جديد، مضيفا أن بعد الدور الذي قام به الجيش المصري في ثورة 2011 أصبح هدف أعدئنا إثارة البلبلة حوله، والتشكيك فيه.

ووجه رسالة إلى محمد علي، مؤكدًا له أن مصر عنيدة وقوية، ولن تسقط، أو تهتز، مضيفا: "هتفضل عايش تبص وراك، وكل مصري هيشوفك هيتف على وشك"، منوها بأن ما فعله محمد علي وسيلة للهروب من مديونياته، وينصب نفسه بطل مغوار، منوها بأن حدوث انحراف في أي مؤسسة أمر وارد ولكن الأهم أن نصلح الخطأ، ويكون هناك مراقبة.
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المزيد عن: محمدعلي عمرو أديب المؤتمر الثامن للشباب القوات المسلحة أديب يرد على محمد علي
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