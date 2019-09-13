توفيق عكاشة: المؤسسة العسكرية أعادت هيبة الدولة وحافظت على الوطن (فيديو)
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:59 م
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داليا الحسين
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القوات المسلحة قامت بسد فراغ كبير خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مصر، مشيرًا إلى أن تراجع الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بسبب التعيين بالمحسوبية والجهل، معلقًا: "نحن من دمرنا الاقتصاد".
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أنه كان هناك مطالبات من المواطنين عام 2014 بإدارة الجيش مؤسسات الدولة بسبب حالة الفوضى التي شهدتها البلاد، موضحًا: "الجيش كان بيروح في مقرات المحافظات عشان يعكس هيبة الدولة عشان الموظفين يسمعوا كلام المحافظ.. في الوقت ده رئيس القرية نفسه ميقدرش يقول للساعي هات كوباية شاي لأن الساعي مش هيرد عليه".
ولفت إلى أن هيبة الدولة في ذلك الوقت تدمرت خاصة الهرم الإداري؛ وبالتالي سقطت المؤسسات المصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نجحت في ضبط قواعد المجتمع، وبدأ المواطنين يعودون إلى أعمالهم.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية أعادت هيبة الدولة التي تم استهدافها وحافظت على الوطن، منتقدًا ما تردد أن القوات المسلحة تغولت على مؤسسات الدولة.
وأضاف الإعلامي أن القوات المسلحة قامت بسد فراغ كبير، وقامت بمعالجة مشكلات الجهاز التنفيذي في الدولة"، معلقا: "الجيش يحافظ على مصر، وتحافظ مصر عليه".
وتساءل: "هل ما يحدث من لغط حول المؤسسة العسكرية جزاءه نظير وقوفه بجانب الشعب؟"، لافتا إلى أن الجيش المصري جزء من المجتمع؛ ولا يمكن أن ينفصل عنه وإلا تحولنا مثل العراق وليبيا.
في السياق ذاته، قال إن الجيش المصري هو الجيش الأول في العالم الذي خاض أكثر من 1400 معركة عسكرية عبر تاريخه، متابعا: "لا يوجد جيش على وجه الأرض خاض هذا الكم من الحروب، فتراكمت لديه الخبرات والتي تدرس في كل بقاع الأرض لأي دولة تريد أن تقيم جيشًا".
ونوه "عكاشة" إلى أن بلادنا مصر هي أقدم دولة في الأرض، حيث بُنيت منذ 9 آلاف سنة، متابعًا: "عندما بدأوا وضع أسس بناء الدولة المصرية تم اتخاذ قرار بناء وإنشاء الجيش المصري".
وأكد الإعلامي أن المدرسة العسكرية المصرية الأقدم في التاريخ، ولديها عقيدة تفرقها عن غيرها، مشيرا إلى أن المرجعية العسكرية المصرية كانت أول مرجعية في الأرض.
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أنه كان هناك مطالبات من المواطنين عام 2014 بإدارة الجيش مؤسسات الدولة بسبب حالة الفوضى التي شهدتها البلاد، موضحًا: "الجيش كان بيروح في مقرات المحافظات عشان يعكس هيبة الدولة عشان الموظفين يسمعوا كلام المحافظ.. في الوقت ده رئيس القرية نفسه ميقدرش يقول للساعي هات كوباية شاي لأن الساعي مش هيرد عليه".
ولفت إلى أن هيبة الدولة في ذلك الوقت تدمرت خاصة الهرم الإداري؛ وبالتالي سقطت المؤسسات المصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نجحت في ضبط قواعد المجتمع، وبدأ المواطنين يعودون إلى أعمالهم.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية أعادت هيبة الدولة التي تم استهدافها وحافظت على الوطن، منتقدًا ما تردد أن القوات المسلحة تغولت على مؤسسات الدولة.
وأضاف الإعلامي أن القوات المسلحة قامت بسد فراغ كبير، وقامت بمعالجة مشكلات الجهاز التنفيذي في الدولة"، معلقا: "الجيش يحافظ على مصر، وتحافظ مصر عليه".
وتساءل: "هل ما يحدث من لغط حول المؤسسة العسكرية جزاءه نظير وقوفه بجانب الشعب؟"، لافتا إلى أن الجيش المصري جزء من المجتمع؛ ولا يمكن أن ينفصل عنه وإلا تحولنا مثل العراق وليبيا.
في السياق ذاته، قال إن الجيش المصري هو الجيش الأول في العالم الذي خاض أكثر من 1400 معركة عسكرية عبر تاريخه، متابعا: "لا يوجد جيش على وجه الأرض خاض هذا الكم من الحروب، فتراكمت لديه الخبرات والتي تدرس في كل بقاع الأرض لأي دولة تريد أن تقيم جيشًا".
ونوه "عكاشة" إلى أن بلادنا مصر هي أقدم دولة في الأرض، حيث بُنيت منذ 9 آلاف سنة، متابعًا: "عندما بدأوا وضع أسس بناء الدولة المصرية تم اتخاذ قرار بناء وإنشاء الجيش المصري".
وأكد الإعلامي أن المدرسة العسكرية المصرية الأقدم في التاريخ، ولديها عقيدة تفرقها عن غيرها، مشيرا إلى أن المرجعية العسكرية المصرية كانت أول مرجعية في الأرض.
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