بيريز يجهز 200 مليون يورو لضم صفقة كبرى من البريميرليج





وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن زيدان قد طلب من إدارة ريال مدريد ضم بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية مثل نجولو كانتي وبول بوجبا وإيدين هازارد وكيليان مبابي وفيرلاند ميندي والسنغالي ساديو ماني إلا أن بيريز لم يضم سوى صفقتين فقط وهما ميندي وهازارد.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أنه لا يزال زين الدين زيدان لا يثق في البرازيلي كاسميرو رغم أن أداءه تحسن بشك ملحوظ في الفترة الماضية ولكن لا يوجد بديلاً له لذلك فهو مضطر للاعتماد عليه خاصةً مع بيع ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.





وتدرس إدارة نادي ريال مدريد حالياً بعض من الأسماء ولعل تلك المطروحة هي ديكلاس رايس وجوليان فيغل ولكن الفرنسي زين الدين زيدان يطلب بشكل التعاقد مع مواطنه الوسط نجولو كانتي نجم نادي تشيلسي الانجليزي وذلك مع اهتمامه الخاص باللاعب بول بوجبا الذي فشلت مفاوضات ضمه من مانشستر يونايتد.





وكان نجولو كانتي محل اهتمام فلورنتينو بيريز منذ وجوده في ليستر سيتي حتى مع انتقاله إلى تشيلسي ولكن بسبب عقوبة "فيفا" على النادي اللندني أصبح من الصعب محاولة ضمه من البلوز.





عرض مغري للصفقة الكبرى:

تعاقد نادي ريال مدريد مع نجم تشيلسي نجولو كانتي ليست كأي صفقة خاصةً أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط المدافعين في العالم في الوقت الحالي وبالتالي هي صفقة ستحدث ضجة وسط الجماهير، لذلك إدارة النادي يقع على عاتقها أن تقدم عرض مغري من أجله.





وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد في طريقها لتقديم مبلغ 200 مليون يورو على طاولة نادي تشيلسي خلال العالم المقبل وبالتالي يمكن أن تواف قعليه إدارة البالوز أو هناك حل آخر بوضع لاعب ضمن الصفقة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية أن إدارة تشيلسي قد تسمح برحيل اللاعب "28 سنة" إلى سانتياجو برنابيو لتحقيق حلمه بحصد لقب دوري أبطال أوروبا ولكن تلك الصفقة لن تكون سهلة حال تدخل برشلونة أو يوفنتوس على خط المفاوضات.





وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي رايل مدريد لخوض مواجهة قوية ضد ليفانتي مساء السبت 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد أعلن عن قائمة الفريق المستدعاى لخوض مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني، وغاب عن بعض اللاعبين لعل أبرزهم لوكا مودريتش نظراً لإصابته الأخيرة.





إليكم قائمة ريال مدريد كاملةً:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وألتوب، أريولا خط الدفاع: داني كارفخال وسيرخيو راموس ومارسيلو وإيدير ميليتاو ورافائيل فاران وناتشو وفيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس وكاسميرو وجيمس رودريجيز ووإدين هازارد ولوكاس فاسكويز خط الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس ورودريجو، لوكا يوفيتش

أصبح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، متمسكاً بضم بعض اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة سواء في شهر يناير أو حتى في فترة انتقالات صيف 2020، بعد أن فشل في ضم بعض من الصفقات التي طلبها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.