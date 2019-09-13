إياد نصار وهنادي مهنا وهاني البحيري يصلون مهرجان "القنوات الفضائية" (صور)

وصل منذ قليل، الفنان إياد نصار، بتكريمه عن فيلم "الممر"، في حفل توزيع جوائز مهرجان "القنوات الفضائية" والفنانة هنادي مهنا عن مشاركتها في مسلسل "زلزال" وأيضا مصمم الأزياء هاني البحيري للحفل.





وكان قد وصل الفنان أحمد بدير، والفنان احمد داوود، والفنانة مروة عبد المنعم، وذلك لمهرجان القنوات الفضائية لدورته العاشرة ويعتبر اول الحضور المهرجان.





ووصلت أيضا النجمة انغام، حنان مطاوع، إسعاد يونس، انجي وجدان، خالد عليش، وعدد كبير من نجوم الفن.

يقام الآن مهرجان القنوات الفضائية فى دورته العاشرة،وذلك بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ،والمهرجان برعاية شبكة قنوات النهار،ودائما تحرص إدارة المهرجان على أن يكون التكريم بناء على رأى الجمهور عن طريق التصويت الإلكترونى والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد.





ويشمل المهرجان على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصةوهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة، يشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين، ،ومن ضمن هؤلاء المكرمين الفنان سيد رجب ،دنيا سمير غانم ،إياد نصار،محمد دياب ،ومحمد الشرنوبى واحمد رزق والفنانة اسعاد يونس واحمد عبد العزيز وخالد جلال وياسمين أمير وانجى المقدم وادوارد وماجد المصرى ومصمم الأزياء هانى البحيري والروائي عصام يوسف والإعلامى عمرو الليثى.





ويتم تكريم المطربة أنغام، كأفضل مطربة عربية لعام 2019،ذلك بعد نجاح ألبوم "حالة خاصة"، الذي طرح في شهر فبراير الماضي، كما يتم تكريم زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم كأفضل موزع موسيقى في الوطن العربي لعام 2019،وتعاون أحمد إبراهيم مع كبار مطربين مصر والوطن العربي في الفترة الأخيرة على رأسهم أنغام وشيرين عبدالوهاب وإليسا والكينج محمد منير وهيثم شاكر ومحمد الشرنوبي ومصطفى قمر وآخرهم أصالة،كما يكرم الإعلامية والمذيعة إنجى على، كأفضل مذيعة راديو لعام 2019.





ومن المقرر أن يتم تكريم برنامجها "أسرار النجوم" كأفضل برنامج راديو لعام 2019.





يذكر أن من أهم الفنانين الذين حلوا ضيوفا على برنامج أسرار النجوم روجينا ودينا الشربينى والمخرج مروان حامد والمخرج محمد سامى وريهام عبدالغفار وأحمد السقا وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وأخرون.





ويكرم الفنانة حنان مطاوع كأفضل ممثلة لعام 2019 عن دور عايدة فى مسلسل "لمس أكتاف "،كما يكرم ريهام عبد الغفور كأفضل ممثله عن دورها فى مسلسل "زى الشمس"